陽明海（2609）1.1萬箱（20呎櫃）級全新全貨櫃船「共明輪」（YM Totality）即將完工交船，配合公司所屬THE聯盟航線部署，將於9月27日投入跨太平洋美西北航線PN3營運，該船為同系列14艘新船中的第3艘，同系列首2艘「和明輪」、「衷明輪」已於7、8月部署於跨太平洋美西北航線PN2服務，3艘新船適時加入目前最熱門，且最缺艙位的美西線，預期可進一步提升陽明海運業績表現。

近期海運市場亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺超乎預期，而為滿足客戶旺季艙位需求，陽明海運所屬THE聯盟除已在8、9月安排至少8航次加班船前往美西，此外為緩解亞洲端出口強勁需求所造成的櫃量不足情況，陽明海運亦積極自全球各地調度空櫃回亞洲，以即時滿足客戶需要。

陽明指出，近期的運費調漲主要係依內部評估市場需求變化及在反應相關業務策略執行成本，並與往來客戶溝通後相對應採行之運價調整；值此同時，3艘配備環保、新穎之新船投入陽明海運船隊，有利於陽明海運最大化艙位利用，滿足更多客戶需求，更可加速陽明海運船隊汰舊換新，達到高效環保及降低營運成本之綜效。

「共明輪」投入美西北航線PN3航線靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–西雅圖-釜山–高雄–香港。

更多航線資訊可參考陽明海運網站（www.yangming.com）或洽陽明海運業務團隊。

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