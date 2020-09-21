監委紀惠容、王美玉籲媒體自律 對Y女勿侵入式採訪報導 15:382020/09/21 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監委籲勿對y女侵入式採訪報導(監院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統府發言人丁允恭案，監院已展開調查，但後續新聞仍不斷出現。監委紀惠容、王美玉21日籲請媒體有關丁允恭案調查期間應自律，請不要再做任何侵入式採訪報導或不實的臆測。 監委指出，根據監察法26條規定調查中的案件應予保密。有關丁允恭案監察院已啟動調查，少數媒體不顧當事人Y女的脆弱處境，一再追蹤侵入式的採訪，甚至揣測、報導不實訊息，有違新聞倫理。 監委表示，監察院在提出調查報告並經委員會通過後，將會對社會各界說明。 (中時 ) #丁允恭 #紀惠容 #王美玉 #Y女 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 併購重組 成陸券商新趨勢 04:102020/09/21 全球財經 走進魚蝦與候鳥的樂園 貢寮田寮洋綠網小旅行 03:452020/09/21 生活 不是台新員工集資 15.6億威力彩頭獎台北得主現身 10:322020/09/21 財經 劇毒郵件指名給川普 女帶槍入境美國被捕了 10:232020/09/21 國際 國際平台誰來做？文化部公布將由中央社辦理 12:312020/09/21 生活 港警稱12港人於大陸水域被捕 否認公安跨境執法 11:262020/09/21 兩岸 阿嬌破相縫66針「太快復工挨轟炒作」 無奈親吐真相 13:202020/09/21 娛樂 新聞早班車》寡不敵眾 漢光兵推國軍僅贏1次 05:562020/09/21 政治 台灣人的幸福與悲哀 04:102020/09/21 時論廣場 《產業》工具機展暖身 新品、市場趨勢搶先看 12:002020/09/21 財經 政治熱門新聞 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 2022台北市長最新民調 蔣萬安、陳時中支持度出現驚人逆轉 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 台海若「首戰不決戰」退將憂心曝最嚴重後果 網大笑分析透徹 - 政治 蔡英文稱共機武嚇 林濁水酸：難道只有總統一直誤會？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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