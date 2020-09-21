前總統府發言人丁允恭案，監院已展開調查，但後續新聞仍不斷出現。監委紀惠容、王美玉21日籲請媒體有關丁允恭案調查期間應自律，請不要再做任何侵入式採訪報導或不實的臆測。

監委指出，根據監察法26條規定調查中的案件應予保密。有關丁允恭案監察院已啟動調查，少數媒體不顧當事人Y女的脆弱處境，一再追蹤侵入式的採訪，甚至揣測、報導不實訊息，有違新聞倫理。

監委表示，監察院在提出調查報告並經委員會通過後，將會對社會各界說明。

(中時 )