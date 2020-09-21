四巫日攪局、科技股下挫，上周五美股四大指數全失色，近1年來首度連3黑，周一台股開跌1.01點至12874.61點，早盤電子股上漲支撐，反彈攻上12900，至12952.31點、上漲76.69點，站上5日均線，但台積電欲振乏力，多頭買盤虛弱，台指期跌逾百點下，連帶大盤再度翻黑，權值、電子群龍無首，原物料、營建的傳產股跌幅收斂，中小型股撐盤為難，台股續量縮整理，忐忑中再度告失5日線，指數最低來到12795.09點，上下震盪達157.22點，終場收跌80.5點或0.63%，報12795.12點，成交金額1711.40億元，仍守住10日線。今日外資(不含外資自營商)賣超64.8027億元，投信賣超6.1282億元，自營商賣超59.4234億元，三大法人賣超130.35億元。

美國處理器廠超微(AMD)傳出獲得供貨華為許可，超微合作夥伴台積電(2330)與祥碩(5269)營運可望連帶受惠，但股價難敵賣壓，權值王台積電受惠半導體展周三登場而開低走高，觸及450元，但臨近上午11點正式翻黑，午後跌幅加劇，終場收跌0.9%至440元，收在當日最低點，貼息持續；祥碩則開高走高，下午13點過後風雲變色，翻臉收跌0.68%。而其他超微台廠供應鏈，除了健策維持紅盤外，茂達(6138)、日月光投控(3711)、嘉澤(3533)、金居(8358)等概念股均難守紅盤、黯淡收場。股王大立光(3008)、鴻海(2317)一紅一黑，分別漲0.14、跌0.26%，玉晶光(3406)獲摩通喊買，帶量收漲1.15%；而聯發科(2454)則因AMD獲准出貨華為添信心，靠攏630.38元季線。其他個股則漲跌不一，聯電(2303)驚「紅」一瞥後翻黑收跌、晶電(2448)重挫7.73%、欣興(3037)翻紅收漲0.9%，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)雙雙翻黑收跌1.68%、1%。

題材股方面，特斯拉將在22日舉行「電池日」發表會，激勵特斯拉股價在過去一周上漲19%，台灣特斯拉概念股貿聯-KY(3665)、和大(1536)、康普(4739)、美琪瑪(4721)、華城(1519)、順德(2351)、聚和(6509)、江申(1525)、同致(3552)、台半(5425)、劍麟(2228)等呈現逆勢上漲走勢。看好載板商機大，要積極針對PCB載板廠或半導體相關產業布局，設備商營運漸入佳境，個股如志聖(2467)、揚博(2493)、大量(3167)、牧德(3563)等都各有表現。MOSFET題材不退燒，富鼎(8261)漲停、尼克森(3317)股價高掛。利多齊聚，美容保健股蠢動，佐登-KY(4190)、雙美(4728)、葡萄王(1707)、精華(1565)等個股引領風騷。

上市類股來看，總統蔡英文表態力挺都更，類股hi爆，指數收漲1.31%，成為漲幅冠軍，愛山林(2540)飆上漲停，國建(2501)、潤隆(1808)、京城(2524)、皇翔(2545)、欣陸(3703)、遠雄建(5522)、長虹(5534)等也皆大步上漲。油價轉強，塑膠股漲幅排第二，類指收漲0.89%，再生-KY(1337)、勝悅-KY(1340)再度收漲停，台塑(1301)、炎洲(4306)、南亞(1303)也同樣表現有戲。同樣是受惠油價的紡織股，也獲防疫品出貨旺飄香，類指收漲0.19%，名列漲幅第五，聚隆(1466)、怡華(1456)攻上漲停板，力麗(1444)、聚陽(1477)、儒鴻(1476)、宏遠(1460)等皆面容紅潤。僅上述類股和百貨、橡膠、電纜守住紅盤，但漲幅收斂、撐盤力仍有限，電子、金融類股疲軟，分別收跌0.81%、0.95%，玻陶、電子通路、電機跌幅最劇，跌幅超過1%的類股還有造紙、電子零件、電腦周邊。

個股來看，明基材(8215)基本面具想像空間，挾1.6萬張大量走揚；富采投控遞延掛牌，晶電(2448)、隆達(3698)失望性賣壓湧，兩股價重挫7%以上。大魯閣(1432)減資後新股掛牌行情失利，股價收跌7.86%。世豐(2065)除息首日不利收黑。

5日RSI為47.84，10日RSI為52.48。9日K值為69.19，9日D值為69.11。20日乖離率為0.39。國泰金控21日發布9月國民經濟信心調查結果，股票居高思危，但想進場意願卻創115個月新高。外資連3日賣超172.90億元，賣超力擴大，九月以來賣超27.48億元，外資九月再度轉賣超，今年來賣超5785.71億元。元富投顧指出，近期全球股市隨美股起舞，未來台股高姿態整理機會大，現階段選股，優先選擇整理多時電子股，可以觀察「權重、ABF、IC設計」三大類股。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，科技股動能有轉強的走勢，建議投資人可持續朝整理後有機會反彈的績優成長股布局，選股不選市為投資方式。除了長期持續看好5G與科技類股布局外，建議也可觀察第四季如網路通訊、伺服器、居家運動器材、自行車、醫療器材等產業類股。

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