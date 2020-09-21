國泰金(2882)與台大產學團隊今天公布第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，今年國內外景氣受到新冠肺炎疫情影響，但整體符合預測情況，第3季台灣景氣明顯反彈，小幅下調台灣今年全年經濟成長率由1.8％降至1.7％。展望2021年，初估台灣經濟成長率為2.9％，研判有80％的機率落在2.2～3.9％。中央大學經濟系教授徐之強指出，相較主計總處及幾個研究機構來看，研究團隊判斷今年台灣經濟成長率沒那麼悲觀（主計總處估計1.56％），但明年也沒有像主計總處樂觀可以達到3.92％。

國泰台大產學團隊指出，儘管新冠肺炎疫情為上半年全球景氣帶來重大衝擊，台灣第2季GDP亦受到負面影響，惟得益於全球防疫所衍生的科技需求、華為禁令、國內疫情受控與發放振興券，第3季起台灣景氣明顯反彈，整體經濟表現漸入佳境。評估10～12月台灣經濟氣候將呈現「晴」，出現機率在40％以上。鑑於新冠肺炎疫情對國內外景氣衝擊，符合該團隊之前的預測情況，小幅下調2020年台灣經濟成長率預測值至1.7％，上界預估值由2.2％下修至2.0％，下界預估值則維持在1.0％。

展望2021年，隨新冠疫情衝擊趨緩，內外資機構普遍預期台灣經濟成長率將明顯反彈。該團隊首次預測2021年台灣經濟成長率為2.9％，研判全年成長率有80％的機率落在2.2％～3.9％。但考慮到疫情仍將限制跨區人流相關消費，對民間消費看法較主計總處略為保守，加上美中貿易戰導致雙方市場脫勾，並沒有如主計總處認為的大V型反轉，上看3.92％。

此外，該團隊研判，全球金融波動減緩，且台灣景氣內外需均改善，通膨預期好轉，台灣央行將維持政策利率不變。展望第4季，儘管股市可能陷入高檔震盪，惟經濟成長穩健有望為金融市場帶來支撐，評估台灣金融情勢將由「趨向寬鬆」狀態，邁向「穩定」區間。

影響2020～2021年經濟成長與金融情勢的主要因素：(1)全球新冠肺炎疫情改善狀況與二次疫情風險；(2)美中脫勾引發全球供應鏈調整；(3)斷鏈衍生額外生產成本，不利廠商獲利；(4)國際地緣政治與軍事緊張的不確定性 (如英脫歐或南海問題)；(5)主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；(6)疫情加速推動5G、AI和高效能運算產品需求，有利出口。

(時報資訊)