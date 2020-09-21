台中市長盧秀燕七月因髖關節手術請假，還提早銷假上班，因手術後需復原時間，不適合行走和久站，從坐輪椅已進步到拄枴杖，但卻有部分網友質疑東海商圈氣爆案，盧到現場關心的時間，及有網路社團發文，指稱拍到盧用餐照片沒有拿拐杖，關心腳傷復原情況，對此，盧秀燕表示，她相信網友無惡意，開刀是事實，傷勢復原速度比想像中快，公務上一定全力以赴，仍會親自到現場，拄著拐杖開工，或到災害現場關心，感謝大家的包涵。

盧秀燕今日出席立委拜會中市府行程，針對網友關心氣爆案市長親到現場關心的時間，以及有網路社團發文，指稱拍到市長用餐照片沒拿拐杖，還有網友質疑腳傷是不是假的？

「相信網友無惡意，開刀是事實」，盧秀燕表示，傷勢復原速度比想像中快，目前有時也試著不用柺杖行走，不過還是會重心不穩、長久行走不舒適，因此仍需使用拐杖當輔具；即便如此，公務上一定全力以赴，仍會親自到現場，拄著拐杖開工，或到災害現場關心，感謝大家的包涵。

盧秀燕七月手術後住院一個禮拜，傷口癒合比預期還要快，她也曾以「俗話說傷筋動骨復原需100天」，雖然癒合較好，但手術後2、3個月可能還無法行走自如，這段時間會使用輪椅、用拐杖等輔助工具來幫助行走。

(中時 )