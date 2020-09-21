那一年，許多人從強震的睡夢中驚醒，甚至就此與家人天人永隔，更有不少年紀尚幼，就失去父母。有一位8歲男童，從繪畫中，描繪心中的家竟是一堆瓦礫，及一顆一顆的石頭，弟弟說，「我的家沒有了、爸爸、媽媽、阿媽都死了，我什麼都沒有了……。」

台灣大學921災後心理復健小組，前往死傷人數最多的東勢鎮，舉著牌子的他們，立刻有許多民眾前來求援，不愛說話的小朋友，輔導員試著讓孩子以繪畫的方式，表達出心中的感受，題目是「我的家」，結果畫紙上卻只有一顆顆的石頭，沒有家、沒有人，小朋友說，這就是我的家。

台大心理系博士班學生蕭仁釗表示，那天是有位中年人，說他的孩子受到驚嚇，請求他們至河濱公園旁帳篷區協助，可是到了現場，才發現竟有24位小朋友，同擠在一間帳篷內，這些小朋友是屬同一家族的，有些父母已雙亡，他們只好依附在叔叔、伯伯的帳篷中，驚恐、無助的眼神，讓輔導人員感到心痛。

輔導人員拿出一張畫紙，請小朋友畫出我的家，結果每位小朋友的家，都是瓦礫一堆，輔導人員再請他們畫出未來的家，還有爸爸、媽媽在身旁的孩子，畫出的家有彩虹、有小動物，因為他們還有希望；頓失雙親的孩子，則是畫不出來，因為在他們小小心靈中，希望早被地震「震碎」了。

當年一個「幸福，從家開始」的廣告，家因強震帶走了親愛的家人，顯得格外諷刺，也令人心疼，有許多的孩童因此成了孤兒，對「家」也充滿了恐懼。（圖／中時資料照）

8歲的泓毅，在災變中頓失雙親、祖母，只剩他與5歲、4歲的弟弟，他的家只剩瓦礫、他的畫中只有瓦礫，他的心中只有驚恐，他說，那天家倒的時候，月亮好大、好大，他說看到月亮就會想起媽媽、想起地震、想起自己被壓在底下，他怕月亮、怕回家，怕又被壓在房子裡面，家是可怕的。

失去親人、家園的恐懼，從孩子天真無邪的繪畫中，一一顯現出來，心沒有依靠，恐懼沒有消除，夢想中的家園，仍是瓦礫一堆，心境也永遠是黑白的，缺乏色彩。

(中時新聞網)