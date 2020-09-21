KPMG安侯學院今（21）日舉辦第三季讀書會，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜表示，數位化經濟活動持續蓬勃發展，而合理對數位經濟課稅一直是國際議題。

從2015年開始，OECD就將數位經濟課稅列為稅基侵蝕與利潤移轉之重要議題，2019年OECD再度提出兩大主軸，其一為以營業活動整體利潤為分配基礎，將部分課稅權分配予「實際參與、從事對目標市場國消費者產生顯著、具永續性影響營業活動」的租稅管轄區，且此利潤分配，不以具備實體營運處所為要件（統一方法）；其二則為確保跨國支付或利潤配置結果皆須負擔最低限度稅負的可能補救措施（全球反稅基侵蝕措施），此議題預計將於2020年11月將結案報告提交G20與OECD稅基侵蝕與利潤移轉包容性框架參與國，進行最後確認。

游雅絜表示，目前國稅局對於營利事業所得稅結算申報列報金額或變動鉅大、性質特殊之科目，如併購交易之商譽攤銷、應稅及免稅項目之認定及計算、關係企業間之交易查核及呆帳損失、外銷佣金、投資損失或海外稅額扣抵等特定項目，列為查核重點。

針對2020年公司重要稅務新制議題，跨國企業應特別留意近期「營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則」對於無形資產定義及評價方法之重要法令修正。

另外游雅絜提醒企業「以未分配盈餘實質投資」列為各該年度未分配盈餘之減除項目，除須符合法定要件外，也須注意於「最後一筆投資完成日」之一年內，為最後申請時限。

(工商 )