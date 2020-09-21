9月29日即將復飛台北的越捷航空，致力提升旅客飛行體驗，於近日推出全新Deluxe中階艙等，並將Skyboss艙等服務升級。升級後的SkyBoss除原先的服務範疇，服務將為旅客帶來更多嶄新的服務，如高達兩年機票餘額保留服務（credit shell）、24小時全年無休服務、越捷獨家生日禮與紀念品。

搭乘SkyBoss的旅客將享有優先報到櫃台、優先辦理登機手續、專享登機小巴士、免費10公斤手提行李額度、30公斤托運行李額度及15公斤內高爾夫球組託運服務、優先出入境安檢服務、免費豪華候機室及免費享用機上餐點、與SkyBoss專屬保險服務。

而全新的Deluxe艙等為越捷航空新推出的中階艙等，其靈活的飛行服務，讓旅客能輕鬆享有便捷的飛行體驗。旅客享有免費7公斤手提行李和20公斤托運行李額度，並可優先辦理登機手續及座位選擇。此外，Deluxe艙等的旅客能免費更改航班日期及地點，並享有Deluxe專屬保險服務，確保旅程的順暢與安全。

歡慶此特別的時刻，自2020年9月22日至2020年9月24日，越捷航空祭出Deluxe艙等半價優惠。輸入優惠碼「DELUXE50」即可享最高五折Deluxe艙等優惠；而輸入優惠碼「SKYBOSS30」即可享有七折SkyBoss艙等優惠。更多訂票細節與航班資訊請上越捷航空官方網站www.vietjetair.com 、越捷APP“VietjetAir”點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心。促銷優惠適用於越南所有自2020年9月22日至2021年3月31日之國內航線機票。

越捷航空宣布自2020年9月29日起，重新開放越南至台灣、日本及韓國的國際單程航班，航班週期如下：-河內-台北（桃園）：每週四執飛一航班 -胡志明市-東京（成田）：每週二執飛一航班 -胡志明市-首爾（仁川）：每週三執飛一航班 從越南出發的旅客必須在出發時間前3天內取得COVID-19採檢的陰性報告，並且遵守目的地國家的入境醫療檢疫要求。

越捷航空按照規定的醫療法規，於每次執飛前後嚴格控管乘客及機組人員的健康檢查程序。所有航班均符合世界衛生組織（WHO）和國際航空運輸協會（IATA）的所訂定的全球最高標準及建議，以確保乘客、機組人員及社區的健康安全。

(工商 )