農委會日前於《科學人》臉書刊登廣告，貼文內容指出萊克多巴胺「可以增加收益又環保」以及「萊豬不好吃」等爭議字句遭眾多讀者痛批，昨（20）日該貼文遭緊急下架。有學者指出，政府機關委託媒體刊出的廣告應該要明顯標示贊助商名稱，以及採購金額透明化。

國立政治大學傳播學院副教授鄭宇君表示，政府機關在委託媒體上露出應該要標示委託方名稱，科學人小編在貼文前委託方（農委會）應該應先看過才能貼出，否則內容陳述可能會過於簡化或與委託方或贊助商本意有出入的情況發生。

另外本次負責的社群小編可能較為資淺，建議提升到社群編輯的團隊來負責，貼文應該要先確認內容適當，以免造成誤解。

鄭宇君指出，《科學人》接受廣告本身不是太大的問題，但是贊助方資訊一定要清楚標示，至於政策宣傳部分，《科學人》也能提出相對觀點，所以這次最大問題是贊助資訊沒有明確寫出。

農委會防檢局專委黃鈺婷說，這次委託廣告有提供QA供《科學人》去做創意發想來製作符合讀者取向的貼文，表示針對這次的爭議，未來會嚴謹檢討刊登流程。

(中時 )