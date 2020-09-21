藝人「小鬼」黃鴻升本月16日猝逝，被發現倒臥北投自宅的浴室門口，警方及急救人員到場後發現他已死亡多時，經解剖驗屍後判定死因為主動脈剝離，年僅36歲猝逝的消息，讓家屬、朋友及粉絲都難以接受。

小鬼驟逝的消息來得突然，家屬強忍悲痛置辦了追思靈堂供大家弔唁，眾多親友到場後除了淚憶小鬼外，都表示很擔心黃爸爸的狀況，連日來的報導也可得知，黃爸爸自事發後一直守在兒子身旁，連遺體解剖相驗時都不曾離開，親力親為處理孩子的後事，讓人看了格外不捨。

而小鬼過去接受《台灣亮起來》訪問，曾親吐跟爸爸的親子關係，他透露自小父母離異，爸爸跟奶奶一手拉拔他跟妹妹長大，一家人始終生活在北投，而他當藝人也是一個因緣巧合，透露爸爸原本是想將他栽培成高爾夫球選手，沒想到後來會進演藝圈發展。

小鬼笑稱，雖然自己外表看起來叛逆，但「我真的超乖的！」，談起跟爸爸相處，他從不會跟家人頂嘴，雖然從小學業成績普普，但算是中規中矩的學生，而入行當了藝人，小鬼的薪水都上繳給爸爸管理，自己每個月領5萬當生活雜支，跟家人之間關係非常親密，還曾經開心帶外甥上《綜藝玩很大》，如今驟然與世長辭，讓人想到他的爸爸、妹妹，不禁心痛。

(中時新聞網)