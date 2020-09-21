藝人「小鬼」黃鴻升猝逝，病理報告指死因為主動脈剝離，外界好奇，為何小鬼才36歲就罹患此病，而且竟然來不及求救。有醫師透露，主動脈剝離並不常見，但致死率極高，由於主動脈壓力非常高，他曾親眼見過，手術時的血量就像噴泉一樣瞬間狂噴，而且約5個就有1個到院前已經死亡。

主動脈剝離原因曝光，醫PO手繪圖：血像噴泉一樣！(示意圖/達志影像)

經常在粉絲團分享醫學相關知識的鳥博士《Dr.Bird》在臉書發文表示，主動脈剝離不發生則已，一發生就是急性致死殺手。他解釋，導致主動脈彈性變差通常有4種原因，包括高血壓、動脈粥狀硬化、馬凡氏症候群或外傷因素，一旦主動脈彈性變差，就會增加剝離風險。

鳥博士手繪主動脈剝離圖。（圖／摘自Dr.Bird臉書）

鳥博士指出，曾親眼見過手術時腎動脈噴血，血量就像自來水龍頭全開那樣瞬間狂噴，而單側腎動脈血量只有主動脈血量的8分之1，就可以想見主動脈內的血量有多大，一旦出血，簡直像噴泉一樣！若動脈壁有缺損，強力血流沖進了內膜破洞，就有如「削甘蔗皮」一樣，一刀把動脈血管壁的內膜和中層剝開。

鳥博士形容，當灌進去的血液形成一個「假腔」，如果假腔剛好壓迫負責心臟供氧的右冠狀動脈位置，就會像心肌梗塞一樣，幾分鐘內就可能死亡；如果假腔的血液衝破中層和外層，導致體內大出血，也是多半會立刻造成死亡，這就是為什麼會讓人覺得「前一秒還好好的，下一秒人就走了」的原因。

(中時新聞網)