何庭歡在2020大選時，擔任韓國瑜競選辦公室發言人，外型亮眼的她，被封為「最美發言人」，而韓國瑜屢遭外界抹黑、稱他是草包，但對何庭歡來說，他就是一個「愛國的老兵」，坦言韓國瑜敗選是她心中的遺憾。

何庭歡接受雜誌《FHM》專訪，提到擔任發言人一職，她表示這是這輩子唯一大冒險，也是意外的人生旅程，從記者到當上主播，這是她從小的夢想，但也開始迷網，自問「難道人生就這樣了嗎？」剛好朋友邀她一起打選戰，當時沒想太多就決定離開舒適圈。

何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

何庭歡形容當時的老闆、高雄市前市長韓國瑜，是再熟悉不過的愛國老兵。選舉結束後，本就沒打算從政的何庭歡，也不打算再投入政治圈，但韓國瑜沒選上總統，始終是她心中的遺憾，至於若韓流再起是否會再跟韓國瑜並肩作戰？她則笑說，目前沒這個想法。

何庭歡的好身材經常成為網友討論話題，甚至收到騷擾訊息，她坦然面對，認為這是他們的自由，但媒體總聚焦在F奶，感嘆媒體也「鄉民化」了。

(中時新聞網)