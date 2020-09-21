台中市殯葬業者30歲林家暉，日前加入台中市警第二分局義警行列擔任分隊長，接受義警中隊長陳政顯頒發的聘書及牌匾頒；林家暉說，長期受父親熱心公益的耳濡目染，熱心是「複製」的，毅然投入義警協勤的行列、續任分隊長職務，傳承父親的熱心公益精神，協助警方，拚治安。

「家屬常說，殯葬業是功德事業」，林家暉認為，只要是能為社會貢獻一己之力，都是功德事業；林回憶，父子倆為了協助警方拚治安，投入義警行列，儘管風吹日曬，仍按時協勤，其父卻於今年2月初因病辭世，他除了繼承父業，也傳承父親熱心公益精神，一肩扛起分隊長職務，協助警方打擊犯罪。

「文正分隊分隊長交接典禮」儀式，在義警中隊長陳政顯帶領下，現場觀禮人員都給予新任分隊長林家暉熱烈掌聲，感人畫面令人動容，也是父子投入義警行列，無私奉獻世代傳承的溫馨佳傳。

前義警文正分隊長林松宏擔任分隊長一職以來，對分隊及警政協勤工作無怨無悔的付出，卻於今年2月初因病辭世，其子林家暉長期受父親熱心公益的耳濡目染，也毅然投入義警協勤的行列，傳承父親熱心公益的精神續任分隊長職務，繼續為地方的治安貢獻。

(中時 )