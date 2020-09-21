柯P新政「預約公車」慘遭乘客放鳥！北市試辦小14和542路線提供民眾預約搭乘，市議員戴錫欽發現，政策上路2個月以來，共被預約51班次，但有32班次被放鳥，他質疑不但未降低空駛率，還衍生141公斤碳排放量。北市公運處對此回應，將了解個別狀況，1個月內提出檢討報告。

北市有358條公車路線，其中平均段次載客率5人以下的路線有20條，市府7月挑選小14（北投-照明寺）及542（捷運圓山站-捷運中山國中站）試辦「預約公車」，民眾可利用電話、手機APP和網站預約，有人預約才會發車。

戴錫欽今在議會交通部門質詢時提出，依7至8月資料顯示，有7人預約小14共7班次，實際搭乘人數僅1人，空駛班次有6班次，浪費了1.8萬元行駛費、衍生23公斤碳排量，另雖然有70人預約44班次542公車，最後只有22人搭乘，26班次空駛、浪費7.8萬元行駛費、產生118公斤碳排量。

他質疑，新政策未有效降低空車行駛次數，也沒有降低排碳量，若以每1棵樹年吸收碳排量10公斤計算，市府須多種14棵樹才能彌補政策疏失。

戴錫欽還說，雖然預約公車規定，民眾累計3次預約未搭乘，則1個月無法再預約，但被停權的民眾換家人手機號碼仍可預約，使政策美意大打折扣，他要求市府提出改善方案，重新研議預約方式。

對此，北市公運處長常華珍回應，研判可能是民眾忘記取消預約，將個別了解狀況，1個月內提出檢討報告。

(中時 )