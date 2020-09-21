由於新冠肺炎疫情持續延燒，世界各地皆以在家工作、遠距教學等保持生產力，帶動全球筆記型電腦及視訊設備的需求仍有強勁成長的態勢，晶瑞光電（6787）其主要係公司自2019年第三季起切入筆電鏡頭模組濾光片訂單並正式出貨後，受惠於今年全球NB的出貨量增加及居家工作型態增加，晶瑞光隨著多家主要鏡頭模組客戶的拉貨需求下，創造旗下可見光濾光片產品的業績已超越去年同期且大幅成長，挹注公司整體營運良好動能。

根據市調機構Strategy Analytics近期發布報告指出，今年第二季全球筆記型電腦的出貨量明顯較去年同其成長27％，創造NB產業供應鏈有利的業務發展空間。晶瑞光表示，公司旗下可見光濾光片產品屬於新藍玻璃濾光片，具有可吸收過濾紅外光物質的光學吸收特性，由於藍色波長具有優異的穿透性，加上在玻璃基板上塗佈吸收式光學染劑，又使用超薄型的光學玻璃，除了符合產品微型化的趨勢，更使得成本得以下降，是受到多家主要鏡頭模組客戶高度青睞的主要原因。晶瑞光將持續積極爭取與更多鏡頭模組廠商合作的機會，藉以保持公司整體訂單良好的能見度，有助於增添未來整體營運成長動能。

晶瑞光成立於1999年，主要營業項目為光學元件玻璃與陶瓷基材切割、半導體晶圓產品鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，以期為晶瑞光整體營運帶來正面的挹注，公司並同時開發環境光感測sensor 黃光製程及RGB-IR鍍膜技術，有望成為極少數光學廠掌握該製程能力之公司。

晶瑞光為購置機器設備及充實營運資金，已於9月11日董事會決議現增1,200萬股，發行價格每股25元，發行總金額為3億元，並訂定現金增資認股基準日為9月28日，最後過戶日為9月23日。

受惠於3D Face ID／5G／AI人工智慧應用的時代蓬勃發展，帶動光學鏡頭的應用在手機、汽車、安控等的領域將有爆發式的成長，晶瑞光瞄準全球鏡頭產業市場規模超過新台幣千億元的龐大市場商機，將戮力擴大公司濾光片產品項目與生產量體，積極延攬相關領域的菁英人才，同時憑著多張國際專利證書，以及全球能在光學薄膜相關領域提供完整製程解決方案且近乎形成寡佔市場的高度競爭優勢下，致力於與鏡頭模組廠合作新訂單機會、與國際大廠客戶共同開發新產品，並創造未來整體營運更上一層樓。

(工商 )