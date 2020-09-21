恒生指數公司21日宣布，推出新指數恒生滬深港（特選企業）300 指數，旨在反映於大陸、香港及澳門營運的市值最大的300家香港及大陸上市公司之表現，阿里港股、寧德時代、中國恒大等被納入。

阿里巴巴港股、小米、美團點評、京東集團等W（同股不同權架構）股，阿里、京東、網易等S（第二上市）股均被納入其中。

(工商 )