恒指推新滬深港300指數 阿里、寧德、恒大等納入 15:412020/09/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數公司21日宣布，推出新指數恒生滬深港（特選企業）300 指數，旨在反映於大陸、香港及澳門營運的市值最大的300家香港及大陸上市公司之表現，阿里港股、寧德時代、中國恒大等被納入。 阿里巴巴港股、小米、美團點評、京東集團等W（同股不同權架構）股，阿里、京東、網易等S（第二上市）股均被納入其中。 (工商 ) #恒大 #指數 #阿里巴巴 #滬深 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 併購重組 成陸券商新趨勢 04:102020/09/21 全球財經 新經濟科技龍頭 領港股奔新高 04:102020/09/21 產業財經 5大跨國銀被指幫洗錢 匯豐港股一度跌至25年新低 13:412020/09/21 財經 新北最強防災神器 一指掌控災況趨吉避凶 12:032020/09/21 生活 《盤中解析》「積」情消退 12900點站不穩 11:432020/09/21 財經 竹科寶山二期用地徵收 鄉長邱坤桶建議超前部署 15:112020/09/21 寶島 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 《韓股》生物化學股領跌 KOSPI指數震盪 11:262020/09/21 財經 《國際金融》聯準會談話前 美元下跌、日圓和人民幣上升 14:322020/09/21 財經 棲霞山麓反覆衝殺一晝夜 04:102020/09/21 兩岸藝文 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 港股跳水520點 滙豐暴跌創25年新低 - 財經 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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