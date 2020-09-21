「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)於今(21)日舉行聯盟會員大會，鈺創(5351)董事長盧超群為「台灣人工智慧晶片聯盟」會長，他點名，台灣有3美，防疫、半導體外，就是AI，AI不僅僅只是要壯大自己，更要達到全民使用AI，銜接國際大廠讓台灣AI美譽於全世界

盧超群表示，AITA聯盟的任務除了建立AI生態系、發展關鍵技術外，最重要的是加速產品開發，其發展上必須藉由「策群力」、「重創新」、「建標準」、「建場域」、「重隱私」、「借外力」、「續領先」為策略重點，銜接國際大廠的程式語言，讓不同業者的晶片可以異質整合，產生1+12之效果。

盧超群表示，台灣發展AI壯大自己不是唯一的目的，一定要做到讓AI 有價值，美譽於全世界，他說到，台灣有3美，首先，防疫奏效醫療，再者，半導體晶片供應世界響美名，最後，也就是半導體要落實AI，達到台灣全民使用AI，這就我們現在要做的，讓台灣發展成「科技優勝美地」。

經濟部部長王美花表示，邁向智慧國家一直是政府的施政目標，去年在行政院指導下，經濟部成立AITA聯盟，「以打群架決心」一起為臺灣建立AI晶片產業優質環境而努力。聯盟自去年七月成立以來會員廠商已超過百家，透過聯盟業者之間水平與垂直分工的整合，以及吸引新思科技等國際EDA軟體大廠加碼投資台灣，與台灣產業軟硬互補，發展更多創新應用產品。

為了串連台灣半導體供應鏈以全速搶攻AI市場，在行政院科技會報辦公室與經濟部技術處全力推動下，「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)於今(21)日舉行聯盟會員大會，現場匯集產、官、學、研及公協會代表出席，透過聯盟平台能量，集結國內外業者投入裝置端AI晶片技術的開發，並發表多項成果。

(時報資訊)