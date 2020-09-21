市調機構Counterpoint最新發布印尼第二季(4~6月)智慧型手機市占。整體市場較去年同期萎縮20%，然而線上銷售卻大幅年增70%。

中國手機品牌Vivo在印尼第二季市占為第一，來到21.2%市占，遠高於去年同期的7.8%。第二名為中國的Oppo，市占率接近Vivo為20.6%，亦優於去年同期的17.5%。

在中國品牌夾擊下，三星在第二季失去冠軍供應商的寶座，降到第三名，為19.6%，遠低於去年同期的27%。分析師認為，三星手機一向在印尼表現良好，但是在新冠疫情衝擊下，售價100美元以下的智慧型手機遭到Vivo和Oppo的進擊，因此第二季市占率排名出現變化。

在線上通路的市場表現上，小米手機獨占鰲頭，市占來到39%，次為Realeme的33%，以及三星的10%。

分析師指出，三星必須在手機零組件和銷售管道上尋找更低成本的方法，特別是在線上銷售方面如果能再加強，以其強近的品牌形象應可再收復市占。

(時報資訊)