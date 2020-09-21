黃金亞洲電子盤走低；因聯準會(Fed)主席鮑爾即將發表關於新冠肺炎援助和經濟安全的演說，投資者期望透過演說內容得到關於未來貨幣政策的方向，因此買盤多抱持觀望態度，使黃金價格走低；截至台北時間下午3點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌1.3美元，報每盎司1960.8美元。

12月白銀下跌0.234美元，報每盎司26.895美元。

10月白金上漲1.3美元，報每盎司939.8美元。

12月鈀金上漲10.2美元，報每盎司2391美元。(商品行情網)

(時報資訊)