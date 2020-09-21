《商情》黃金亞洲電子盤走低 15:402020/09/21 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤走低；因聯準會(Fed)主席鮑爾即將發表關於新冠肺炎援助和經濟安全的演說，投資者期望透過演說內容得到關於未來貨幣政策的方向，因此買盤多抱持觀望態度，使黃金價格走低；截至台北時間下午3點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌1.3美元，報每盎司1960.8美元。 12月白銀下跌0.234美元，報每盎司26.895美元。 10月白金上漲1.3美元，報每盎司939.8美元。 12月鈀金上漲10.2美元，報每盎司2391美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》空頭回補 激勵LME基本金屬期貨普漲 10:002020/09/21 財經 《商情》經濟前景樂觀 東京天然橡膠連五漲 10:172020/09/21 財經 《期貨》10月台指期開跌 金融期、電子期也無力 09:092020/09/21 財經 《鋼鐵股》中鴻盤價挑戰連4漲 下半年營運有利 11:432020/09/21 財經 法人樂觀金價後市 04:102020/09/21 投資理財 《晨間解盤》美股回檔 對台股殺傷力降低(倫元投顧提供) 08:012020/09/21 財經 直得科技擬轉上市、建新廠 股價盤跌 10:232020/09/21 財經 5大跨國銀被指幫洗錢 匯豐港股一度跌至25年新低 13:412020/09/21 財經 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 《晨間解盤》補量拚上攻(日盛投顧提供) 09:052020/09/21 財經 財經熱門新聞 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 明最後1天 汎德競拍如何不慘賠？專家：散戶注意1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。