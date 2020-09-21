AI人工智慧預計是下一個十年最重要的技術。為了串連台灣半導體供應鏈以全速搶攻AI市場，在行政院科技會報辦公室與經濟部技術處全力推動下，「台灣人工智慧晶片聯盟」(AI on Chip Taiwan Alliance，AITA，諧音愛台聯盟)於今(21)日舉行聯盟會員大會，現場匯集產、官、學、研及公協會代表出席，透過聯盟平台能量，集結國內外業者投入裝置端AI晶片技術的開發，並發表多項成果。

行政院副院長沈榮津表示，AITA聯盟從無到有、開花結果，今年疫情對全球景氣造成很大的衝擊，台灣半導體是全球少數仍維持競爭力的產業，台灣業者是全球大廠信任的合作夥伴，樂見聯盟集結力量，制定AI軟硬體介面標準、投入技術研發與供應鏈串接，促成AI產業化、產業AI化，台灣再旺20-30年的目標。

經濟部部長王美花表示，邁向智慧國家一直是政府的施政目標，去年在行政院指導下，經濟部成立AITA聯盟，「以打群架決心」一起為台灣建立AI晶片產業優質環境而努力。聯盟自去年七月成立以來會員廠商已超過百家，透過聯盟業者之間水平與垂直分工的整合，以及吸引新思科技等國際EDA軟體大廠加碼投資台灣，與台灣產業軟硬互補，發展更多創新應用產品。

科技部部長同時也是AI on Chip示範計畫籌備小組總召集人吳政忠指出，政府積極發展「5+2產業創新計畫」，AI人工智慧、物聯網、及智慧系統為主要推動項目，其中，AI對無人駕駛車、智慧家庭、機器人等應用服務至關重要，因此，AI晶片的發展對這些應用具有決定性影響，台灣應善用領先全球的半導體製造技術、優異的關鍵技術開發能力，及完整的人才培育體系等優勢，發展台灣的AI晶片生態系。

工研院董事長李世光表示，今年在疫情的衝擊下，遠距溝通的需求與虛擬經濟興起，不僅催促著5G、區塊鏈、資訊安全等產業升級，也讓AI人工智慧及雲端等科技價值倍增，而這些需求不是單一家公司就能做的成，共創共榮才是布局的趨勢。AITA聯盟匯集了上中下游業者，軟硬整合，以共同標準介面做串連，加速AI晶片設計與試驗時間。同時，工研院也持續運用良好的半導體基礎與技術，以科技助攻為台灣在AI新藍海共創榮景。

「台灣人工智慧晶片聯盟」會長盧超群提到，AITA聯盟的任務除了建立AI生態系、發展關鍵技術外，最重要的是加速產品開發，其發展上必須藉由「策群力」、「重創新」、「建標準」、「建場域」、「重隱私」、「借外力」、「續領先」為策略重點，銜接國際大廠的程式語言，讓不同業者的晶片可以異質整合，產生1+12之效果。

(時報資訊)