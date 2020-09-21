朱立倫今早在臉書發布一支在內湖河堤踩樓梯往上走的影片，鼓勵剛畢業的年輕人「夠努力就有舞台」。（摘自朱立倫臉書）

名嘴接連指前高雄市長韓國瑜有意參選2022年台北市長；國民黨前主席朱立倫今天表示，他從來沒有聽過這個說法，但任何人都可以選。

近日接連到基隆與有意參選基隆市長的前立委謝國樑、到坪林與新北市長侯友宜同框的朱立倫，今早先在臉書發布一支在內湖河堤踩樓梯往上走的影片，鼓勵剛畢業的年輕人「夠努力就有舞台」、「要有企圖心，當你想要完成一件事情，全世界都會來幫你。不走偏方一，認真學習，相信自己。一起加油！」這支影片也被解讀朱以自身經歷勉勵學生。

由於繼台大開課，朱立倫受聘為東吳大學講座教授，要為商學、會計所研究生開課，朱立倫下午現身東吳校園受訪。面對媒體追問韓國瑜可能選台北市長？朱立倫說，任何人都可以選，但是最重要的是，國民黨現階段還是把自己的工作做好，他之前也講過，不管是立委蔣萬安、台北市議員羅智強或哪一位，把自己的工作做好，距離選舉時間還有2年多，現在講的都是一些傳言。

媒體追問會支持誰？朱立倫說，他現在支持每一位現在正在工作上努力的朋友，包括蔣萬安把立委的工作做好，羅智強把自己的工作做好，每一位都把工作做好。

至於名嘴聲稱韓國瑜會參選，還講很篤定。朱立倫強調，從來沒有聽過。

有關新黨主席吳成典在中國參加海峽論壇期間，又稱希望可以推動「一國兩制的台灣方案」。朱立倫表示，一國兩制從來不是國民黨的選擇，也不會接受。

(中時 )