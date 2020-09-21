恆述法師日前因欠債風波引發社會關注，她除了大動作召開記者會澄清，也表示已和2個弟弟張菲、「小哥」費玉清各走各路，姊弟關係降到冰點，而準備復出的她今天進棚錄製節目，希望能和弟弟張菲合開新節目之外，更喊話「在螢光幕前和好」。

根據《ETtoday》報導，恆述法師表示復出後希望能開談話及綜藝節目，若開綜藝節目則希望能與弟弟張菲搭檔，而且已想好節目名稱就叫做《兩張王牌》，藉此呼應2人的姓氏，甚至有信心姊弟合體絕對能創下高收視率，更強調「兄弟姊妹沒有隔夜仇」，喊話張菲在螢幕上握手言和。

而她今天也以新造型露面，只見她戴灰色頭巾，穿著黑色西裝外套、灰色褲裝，腳踩黑色高跟鞋，臉上則是化了淡妝，並配上粉色眼影及藍色假睫毛，而胸前及手上則有6克拉藍寶石戒指及鑽錶等飾品，主要是由雙親及土豪送的。

近來恆述法師上了許多談話性節目，她表示收視率創下新高之後，不僅很多經紀人都想簽她，也成為各大主持天王天后邀約對象，但仍舊在考慮中，此外也強調未來上節目不會再講張菲、費玉清的事。

(中時新聞網)