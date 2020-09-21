美國總統川普對北京字節跳動旗下短影音平台TikTok美國業務追殺行動暫告一段落，據傳TikTok近期與美國公司甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）達成合作協議，雖然川普不斷吹捧這筆交易案讓美國大獲全勝，但外媒報導指出，川普所要求的條件都沒達成，更有專家直言，美國國安問題仍沒解決。

根據沃爾瑪在官網公告消息指稱，這些合作單位將成立TikTok Global，負責TikTok先前業務，川普也一改態度，轉而支持由TikTok、甲骨文、沃爾瑪3方所組成的組織。當中，字節跳動持股80%、甲骨文持股12.5%、沃爾瑪持股7.5%，所有的美國用戶資料都將放在甲骨文的雲端伺服器，符合美國國安需求。

TikTok在19日則是發布聲明，母公司字節跳動已經與甲骨文、沃爾瑪達成原則性共識，未來將在美國繼續營運並發展，3方將遵守陸美雙方的法律規定，TikTok將提供1億美元在全球用戶端建立一個安全且包容的平台。

不過，川普提到，為了配合交易案，將禁令延長至9月27日，TikTok Global則是將捐出50億美元當作教育基金，但遭到TikTok否認，目前也有些消息傳出，TikTok與美國方面某些協議內容有些出入。

據外國財經媒體報導，川普先前要求，基於國安問題考量，希望大部分的數據都能在美國企業手上，但是專家警告，演算法的歸屬仍在字節跳動手上，所以川普就算看好達成交易案，也無法達到先前所預期的效果。就持股結構來看，字節跳動仍是最大股東，對於公司決策影響力仍較美企還大。

不過，也有市場人士認為，就TikTok Global將總部設在美國德州，並替美國創造2.5萬人就業機會，加上該公司經營層由美國人主導，雖然沒有達到川普想要的成效，但至少讓川普在美國大選前度過一場危機。

TikTok作為美國今年以來下載量最高的短影音平台，封殺該款APP無疑是跟這些美國民眾作對，若禁令持續擴大，恐怕讓陸企在美持續業務的意願降低，甚至在陸美對抗加劇之際，影響川普最自豪的美股成績單，恐怕對於川普在美國大選都是扣分。

(中時新聞網)