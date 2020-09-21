在屏東縣政府多年努力下，首次在恆春機場辦理國際試航，菲律賓白金航空1架中型螺旋槳引擎客機21日上午在恆春機場進行包機「空機試飛」，配合中央疫情指揮中心規定，飛機降落後「不關引擎、不開艙門」，在完成起降、停機等測試後順利離境，為相隔6年沒有民航機起降的恆春機場活化，開啟嶄新的一頁。

縣長潘孟安、恆春鎮長陳文弘、屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳、恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、屏東縣旅行公會理事長楊聖民、屏東縣民宿協會理事長林淑敏及屏東客運總經理郭子義等多位在地觀光業者，特地到場見證首架外國包機試飛，潘縣長並在塔台上向順利降落的機師揮手致意。

「這是歷史性一刻，更是恆春機場新的里程碑」縣長潘孟安表示，為活化恆春機場創造機會，在歷經4年的努力拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘間航空公司及旅行社，終於爭取到菲律賓籍白金航空公司，原本今年6月要啟動每週一班5天4夜的包機，因疫情關係直到現在才試飛，未來不僅是一週一次包機或是一季，將爭取恆春機場成為常態性的航線。

潘孟安強調，試飛是恆春機場跨出重要的一步，待國際疫情解封後就可正式開航，展開國際包機航線載客服務，尤其為拓展更多周邊國家的包機旅遊，中長期之改善跑道條件、增長現有跑道、新建側風降落跑道、導航設備等，提供國際班機全年起降的機場環境。

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