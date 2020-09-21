羅德隊拋下震撼彈，網羅台灣前旅美投手陳偉金加盟，羅德目前在洋聯排名第2，與龍頭軟銀僅有1.5場勝差，羅德監督井口資仁表示，考慮將陳偉殷以先發使用。

陳偉殷2004年至2011年效力日職中日龍隊，在一軍通算拿下36勝，且對於日本環境相當適應，也能與隊友用日文溝通，井口監督受訪時說，「有一直透過影片觀察他，不僅變化球出色，直球尾勁也很好，是球隊在冠軍爭奪時期的重要左投戰力，相當期待他。」

目前羅德先發陣容中，只有小島和哉是左投，若有陳偉殷加入，以2名左投戰力將更有優勢，井口監督開心表示，「能在最後時期補強先發投手輪值，沒有比這更幸運的事，希望陳偉殷能帶領羅德走向優勝。」羅德上次拿下洋聯冠軍已經是15年前，羅德將陳偉殷視為奪冠關鍵。

陳偉殷過去效力美職在金鶯隊、馬林魚隊都是先發投手，在金鶯隊時期繳出優異成績，為他在2016年掙得馬林魚隊5年8000萬美元的合約，當時締造該隊隊史投手最大約。不過轉隊後陳偉殷卻受到傷勢困擾，去年甚至失去先發舞台，轉以牛棚投手出賽，結果也不盡理想，留下歷年最差的自責分率6.59，遭到馬林魚認賠釋出。如今陳偉殷要重回先發，無論日本、台灣球迷都相當期待。

(中時 )