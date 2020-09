歌壇天王周杰倫(周董)擁過人的音樂才華,他精通多種樂器,家中也擺放許多專業器材,而周杰倫日前則突然在深夜興致大發彈鋼琴,並錄下影片分享到IG,不過卻遭網友留言表示:「吵到鄰居了」,周董看完留言後還親自回覆,表示自己有考慮這點,接著超狂回6字「但我家沒鄰居」,引發熱議。

周杰倫IG全文。(圖/取材自周杰倫Instagram)

周杰倫日前在IG發出彈鋼琴片段「深夜鋼琴 猜猜是哪首曲子 Guess the piece I was playing on the piano」,有粉絲立刻留言說是李斯特練習曲《嘆息》,還獲得周杰倫親民回大拇指的貼圖,讓粉絲開心直呼:「啊啊第一次被杰倫回覆!」字裡行間滿是喜悅之情。

不過卻有網友留言批周杰倫「吵到鄰居了」,對此,周杰倫也大氣回應:「我有想過,但我家沒鄰居,謝謝」,周杰倫一句話就曝光豪宅奢華程度,高EQ的回應更是被網讚爆,紛紛直呼:「哥你調皮了」、「有錢任性」、「太霸氣了」、「朝聖,太好笑了你」。

其實周杰倫的家不僅是豪宅,還有能夠一覽台北市區的景觀台,周董老婆昆凌也曾曬出自家陽台一角,有大片落地窗和草坪造景,日前還有許多藝人好友曬照曝周董家的陽台,高級程度讓人讚嘆不已。

(中時新聞網)