歌壇天王周杰倫（周董）擁過人的音樂才華，他精通多種樂器，家中也擺放許多專業器材，而周杰倫日前則突然在深夜興致大發彈鋼琴，並錄下影片分享到IG，不過卻遭網友留言表示：「吵到鄰居了」，周董看完留言後還親自回覆，表示自己有考慮這點，接著超狂回6字「但我家沒鄰居」，引發熱議。

周杰倫IG全文。（圖／取材自周杰倫Instagram）

周杰倫日前在IG發出彈鋼琴片段「深夜鋼琴 猜猜是哪首曲子 Guess the piece I was playing on the piano」，有粉絲立刻留言說是李斯特練習曲《嘆息》，還獲得周杰倫親民回大拇指的貼圖，讓粉絲開心直呼：「啊啊第一次被杰倫回覆！」字裡行間滿是喜悅之情。

不過卻有網友留言批周杰倫「吵到鄰居了」，對此，周杰倫也大氣回應：「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝」，周杰倫一句話就曝光豪宅奢華程度，高EQ的回應更是被網讚爆，紛紛直呼：「哥你調皮了」、「有錢任性」、「太霸氣了」、「朝聖，太好笑了你」。

其實周杰倫的家不僅是豪宅，還有能夠一覽台北市區的景觀台，周董老婆昆凌也曾曬出自家陽台一角，有大片落地窗和草坪造景，日前還有許多藝人好友曬照曝周董家的陽台，高級程度讓人讚嘆不已。

(中時新聞網)