前高雄市長韓國瑜卸任後，很少公開露面，動向受到各界關注。針對韓國瑜的未來應該做什麼？資深媒體人陳揮文秒回，選台北市長。更直言，韓國瑜一定會做好台北市長，因為現任台北市長柯文哲做很爛！

陳揮文今在臉書發文，他認為韓國瑜不應該選國民黨主席，應該選台北市長。而且他也表示，他不是韓粉，他是韓粉的粉，去年九月、今年四月，兩度建議韓辭高雄市長這款的，能算韓粉嗎？

為什麼會支持韓國瑜選台北市長，陳揮文再度po出「他7月贊成韓國瑜選台北市長」的影片，直言他相信韓國瑜在台北市一定會做得很好，因為柯文哲做很爛。而且韓國瑜的團隊非常強，像前副市長葉匡時、李四川等人，他們在高雄的成績有目共睹，所以韓國瑜定能做好台北市長。

但陳揮文也表示，韓國瑜如果要參選台北市長，一定要承諾台北市民會做好做滿，把市政成績做出來，讓台北不一樣，更讓高雄市民知道，他們不要韓國瑜，可是韓國瑜在台北做得很好，台北市民都喜歡韓國瑜。

陳揮文補充，他這麼說沒有要跟高雄市民爭論之意，他希望韓國瑜能做出成績，讓那些質疑韓的人閉嘴。

陳揮文更強調，台北市的資源比高雄好，選民結構藍大於綠，也沒有尹立，民進黨在台北市不像在高雄市蹲了20年、高雄縣蹲了33年，因此韓國瑜不會受到太多干擾，他希望韓國瑜能當好好當台北市長，就算不選總統也沒關係。

台北市沒有尹立～韓拼2022首都市長！(摘自陳揮文Youtube頻道)

(中時新聞網)