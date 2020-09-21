realme於8月底推出超值真無線耳機realme Buds Q，僅新台幣799元結合愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，成為話題夯品。除潮酷黑色款外，realme宣布9月24日百搭新色白色款將開賣，帶你秒速看看新品模樣。

白色realme Buds Q外盒採用realme品牌經典黃色系，印上也還是黑色款，但是內附是白色款式。(黃慧雯攝)
白色realme Buds Q外盒採用realme品牌經典黃色系，印上也還是黑色款，但是內附是白色款式。(黃慧雯攝)
realme Buds Q由愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，充電盒身與耳機都相當圓潤。(黃慧雯攝)
realme Buds Q由愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，充電盒身與耳機都相當圓潤。(黃慧雯攝)
realme Buds Q採用microUSB充電接口。(黃慧雯攝)
realme Buds Q採用microUSB充電接口。(黃慧雯攝)
realme Buds Q耳機相當輕巧。(黃慧雯攝)
realme Buds Q耳機相當輕巧。(黃慧雯攝)
realme Buds Q內附配件。(黃慧雯攝)
realme Buds Q內附配件。(黃慧雯攝)

realme Buds Q搭載119ms超低延遲電競模式，提供10mm超大驅動單元聽覺享受及20小時超長續航力。還支援同價格帶少有的雙耳雙通道即時傳輸及智慧觸控功能。需搭配realme Link App來使用，目前仍沒有iOS版，僅能配對Android手機使用。支援藍牙5.0，曾經配對後，下一次再拿起耳機，會自動跟上一個配對的裝置自動配對。

realme Buds Q體積輕巧，外觀採用鵝卵石設計，整機找不到一條直線，由無數條曲線勾勒而成，採用9μm火花紋工藝的機身表面，呈現了磨砂質感，讓你彷彿感受到鵝卵石的獨特觸感。耳機採用PC+ABS複合材料讓單邊耳機只有3.6公克。小巧的機身中仍放入10毫米聲音單元，搭配PEEK&PU高分子振膜，呈現均衡音效，且支援AAC音頻，DBB動態低音加強。

realme Buds Q耳機採用豆式設計，耳機搭配三種尺寸不同的耳塞。耳機單次充電可以播放音樂約4.5小時（40mAh電池），或連續通話約3小時。配合充電盒（400mAh）則可提供約20小時的續航力。realme Buds Q充電盒搭配microUSB充電連接埠，前端有充電指示燈，充電中顯示紅燈，電量充足時顯示綠色。耳機支援觸控面板，可用來控制音樂播放(輕觸2下可播放/暫停音樂、接聽電話；輕觸3下可換下一首；單邊長按2秒可掛斷電話；兩邊同時長按2秒可進入/退出電競模式)。

realme Buds Q白色款於9月24日上午10點在線上平台準時開賣，首賣日限定價666元（原價新台幣799元），可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物進行選購；線下通路於9月26日在realme品牌專櫃正式販售，首賣前2日（9月26日、9月27日）同享666元限定優惠價，數量有限，售完為止。

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(科技)

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