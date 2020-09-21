realme於8月底推出超值真無線耳機realme Buds Q，僅新台幣799元結合愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，成為話題夯品。除潮酷黑色款外，realme宣布9月24日百搭新色白色款將開賣，帶你秒速看看新品模樣。

白色realme Buds Q外盒採用realme品牌經典黃色系，印上也還是黑色款，但是內附是白色款式。(黃慧雯攝)

realme Buds Q由愛馬仕御用設計師José Lévy跨界設計，充電盒身與耳機都相當圓潤。(黃慧雯攝)

realme Buds Q採用microUSB充電接口。(黃慧雯攝)

realme Buds Q耳機相當輕巧。(黃慧雯攝)

realme Buds Q內附配件。(黃慧雯攝)

realme Buds Q搭載119ms超低延遲電競模式，提供10mm超大驅動單元聽覺享受及20小時超長續航力。還支援同價格帶少有的雙耳雙通道即時傳輸及智慧觸控功能。需搭配realme Link App來使用，目前仍沒有iOS版，僅能配對Android手機使用。支援藍牙5.0，曾經配對後，下一次再拿起耳機，會自動跟上一個配對的裝置自動配對。

realme Buds Q體積輕巧，外觀採用鵝卵石設計，整機找不到一條直線，由無數條曲線勾勒而成，採用9μm火花紋工藝的機身表面，呈現了磨砂質感，讓你彷彿感受到鵝卵石的獨特觸感。耳機採用PC+ABS複合材料讓單邊耳機只有3.6公克。小巧的機身中仍放入10毫米聲音單元，搭配PEEK&PU高分子振膜，呈現均衡音效，且支援AAC音頻，DBB動態低音加強。

realme Buds Q耳機採用豆式設計，耳機搭配三種尺寸不同的耳塞。耳機單次充電可以播放音樂約4.5小時（40mAh電池），或連續通話約3小時。配合充電盒（400mAh）則可提供約20小時的續航力。realme Buds Q充電盒搭配microUSB充電連接埠，前端有充電指示燈，充電中顯示紅燈，電量充足時顯示綠色。耳機支援觸控面板，可用來控制音樂播放(輕觸2下可播放/暫停音樂、接聽電話；輕觸3下可換下一首；單邊長按2秒可掛斷電話；兩邊同時長按2秒可進入/退出電競模式)。

realme Buds Q白色款於9月24日上午10點在線上平台準時開賣，首賣日限定價666元（原價新台幣799元），可至realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、東森購物進行選購；線下通路於9月26日在realme品牌專櫃正式販售，首賣前2日（9月26日、9月27日）同享666元限定優惠價，數量有限，售完為止。

(科技)