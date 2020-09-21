黃鴻升（小鬼）16日猝逝，靈堂從19日一連3天開放到21日供親友、粉絲悼念，許多好友也陸續來送小鬼最後一程，稍早黃子佼與孟耿如夫婦現身靈堂，待了近半小時。黃子佼與小鬼因熱愛潮牌結緣，在2、3年原本計畫在台中一個園區幫小鬼辦展覽，可惜當時金主反悔，沒能辦成，成為最大遺憾。他離開時透露有好好安慰黃爸爸，「有跟爸爸討論和小鬼之間的計畫，回家整理後，日後再跟大家分享」。

孟耿如第一部挑樑作品《剩女保鏢》與小鬼合作，2人合作拍攝了5個多月，感情很好。獲知黃鴻升驟逝，孟耿如當時畫了一幅畫、大哭一場宣洩悲傷情緒。被問孟耿如狀態如何，他也難過表示「睡不好」，最後黃子佼嚴肅地說：「請歌迷節哀，謝謝大家，辛苦了。」

黃子佼日前在臉書上發文哀悼：「一路好走，當年剩女保鏢帶領，老婆一直超謝謝你，語音訊息停在三月，你遲來的生日問候，這麼尊敬前輩的你。」

(中時新聞網)