日本人口負成長又高齡化，非都會地區更是嚴重，九州經濟連合會(經濟連合會即企業聯盟)為促進加盟各企業旗下單身職員結婚，宣布與利用人工智能提高媒合機率的App公司Aill(エール)締結合作關係，希望能讓1030名未婚職員快點「銷出去」。

人口減少是地方經濟最大挑戰之一，抑制此趨勢成為九經連認定的重要課題，他們在17日起開始「婚機創出事業」(創造結婚契機計畫)，作為員工福利一部份，將Aill這款標榜使用人工智能選擇匹配對象的App提供給會員企業裡的單身職員使用。

除了人工智能，由於Aill只給企業正職職員使用，登錄資料容易核實可避免詐騙，同時在公開雙方產業類別外並不會透露公司名，也主打安全和安心。重要的是，該款App強調使用同時，可以做到讓公司同事知道，不必擔心尷尬。

九經連觀光與服務業部長升本喜之說：「會這麼做根源是人口減少問題。減少幅度非常大。在九州不論是自然增減、社會增減，都是減大於增，這樣下去九州人口會持續減少，現在大概1300萬人，30年後會只剩1000萬人。人口減少經濟就會停滯，也會對社會基本面和基礎建設造成影響，還有雇用問題等等。」

日本2018年全國平均結婚率是4.7%，九州(含沖繩)地區除福岡、沖繩縣外，其餘6縣全在平均之下。升本喜之說：「想透過提高單身者相遇頻率，在九州創造出結婚人數增加的機會。當然也不是說一定要以結婚為目標，但讓單身男女相遇，也是最基本的。」也有學者指出，工作有穩定收入，可以負擔結婚相關費用，也會讓App使用者更容易考慮結婚。

Aill代表取締役(執行董事)豊島千奈說：「九州有魅力的企業，透過九經連嚴格的登錄條件加入App，多半都是福利制度完善的企業，有吸引力的工作我認為對九州人而言也是考慮結婚對象時重要的參考訊息之一。」她表示，目前以企業職員為主，但在九州，考慮到離島、農村相當多的長崎、鹿兒島等縣，未來也會將非上班族的其他工作穩定者列入該App。

(中時新聞網)