中科發表的AI智慧災防機器人成果，展示透過科技的整合應用，提升救災效率與安全。（盧金足攝）

中部科學園區管理局21日公開「AI智慧災防機器人」。（盧金足攝）

獨創AI水砲自動擺頭系統及爬梯防傾覆等有別於坊間機器人之特殊功能。（盧金足攝）

中科副局長施文芳表示，AI智慧災防機器人為救災發展出更具價值的智慧多功能救災能力，營造廠商更安心的投資環境。（盧金足攝）

中科智慧機器人自造基地創意總監舒靜珉表示，災防機器人是第一案以科學園區高科技廠房場域情境需求，開發的整合應用成品原型。（盧金足攝）

消防隊員在火場衝鋒陷陣，與祝融搶時間滅火，有時發生令人遺憾的死傷，現在消防隊員將有好幫手！中部科學園區管理局21日公開「AI智慧災防機器人」，一般消防隊員靠近火源約八公尺距離，機器人救火可近火五公尺，還有具備遠程遙控、八方位感應避障、爬梯防傾覆、有害氣體偵測及智慧視覺辨識火源偵測等特色功能。

中科管理局副局長施文芳表示，首部以科學園區廠房的特殊環境條件需求，所開發的智慧災防機器人原創產品，年底將升級到一點五版，未來希望可以擴大至加入一般的消防救火，消防員出勤救災時，常要執行水帶滅火，如果災情嚴重

，時間動輒二、三小時，打火弟兄需換手支援，有機器人就不怕累，救災發展出更具價值的智慧多功能救災能力，也營造廠商更安心的投資環境。

施文芳指出，九月廿一日為國家防災日，中科發表AI智慧災防機器人研發半年時間，獲中央前瞻預算挹注，提供政府應變與救災能力，以往若發現爆裂物或衍生火災，採用搖控機器人拆彈或解除防爆物威脅，未來機器人運用更廣泛，還能參與救災任務。

中科智慧機器人自造基地創意總監舒靜珉表示，這部災防機器人是第一案以科學園區高科技廠房場域情境需求所開發的整合應用成品原型，具備遠程遙控、八方位雷達感應避障

、有害氣體偵測及智慧視覺辨識火源偵測等功能，並獨創AI水砲自動擺頭系統及爬梯防傾覆等有別於坊間機器人之特殊功能，改進類似產品的功能限制，勾勒出未來智慧災防機器人應用及推廣的面向。

施文芳說，今日展示的坦克型AI智慧災防機器人原型，是由中科智慧機器人自造基地場域計畫推動的專案之一，經費550萬元，由受委託單位工研院機械所於半年的時間執行完成

，並由友達公司配合進行場域驗證，及中興大學講座教授蔡清池等多名專家協助審驗指導。

施文芳指出，這項成果是以履帶式智慧型載具搭載快拆式多功能感應元件，搭配輕量化、簡易化及直覺式的操作介面設計，能配合火場需求快速更換合適的感應器，以即時偵測現場的有害氣體，改善坊間機器人操作不便、靈活度不足的問題。

「坦克造型的設計能夠強化整體機器人的穩固性並具有防傾倒的功能」，舒靜珉實際操作，可暢行於崎嶇的地形，另外導入AI視覺辨識及強化遠距操控功能，讓機器人在視線相對不佳的幽暗火場邊自動偵測追蹤火源，準確運用高壓水柱進行滅火。

相較於消防員在距離火場8到10公尺的範圍輪番執行任務，這款AI智慧災防機器人可接近到5公尺執行救火任務，未來如有機會推廣應用應更加保障第一線消防人員的安全及降低風險。

中科今天展示的AI智慧災防機器人1.0版原型，在蔡清池等專家的見證下，到園區科技廠房完成原型測試驗證，目前正在申請專利中；同時也執行1.5版的優化升級計畫，預計年底前完成，下階段可視應用端的需求進行客製化專案開發。

未來可由後續評選出的中科智慧機器人自造基地自主營運團隊依經營計畫，配合園區廠商等不同任務需求提供設計、開發及租賃服務或以災防機器人為示範教材，開設軟硬體教學課程，驗證及推展其商業價值。

中科發表的AI智慧災防機器人成果，展示透過科技的整合應用，提升救災效率與安全，也可以在擴大推廣後發展出更具價值的智慧多功能救災能力，營造園區廠商更安心的投資環境及各部門的災害防救應變效能。

(中時 )