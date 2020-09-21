國民黨革實院長羅智強明天辦《伊羅寓言-國王貓》新書發表會，用《伊索寓言》的動物擬人化筆法，以貓比喻民進黨貪婪猙獰、魚則是善良可欺的人民，寫出105則酸諷執政黨及政客的童話，前總統馬英九、前台北市長郝龍斌將為新書站台。因馬、郝都當過台北市長，被聯想有無「傳承」寓意？羅智強笑說馬郝站台無關選舉，而是希望藉此點破政客嘴臉，號召人民覺醒，一起監督執政者，守護公道是非。

曾獲懷恩文學獎，已出過多本著作的羅智強表示，這是台灣第一本，由政治人物用類似古希臘《伊索寓言》所撰寫的寓言體政治童話；他不敢和《伊索寓言》相比，但希望透過一則則短篇寓言為時代留良心註記，因此陸續寫約160多則，型從中挑選105則集結，加上插畫，集結成精裝口袋書；每本訂價300元，他的目標是發行10萬本。

兩年前以4萬0391萬票，成為近20年來最高票當選北市議員的羅智強說，若從政是他的第一生命，寫作就是他的第二生命。《伊羅寓言－國王貓》是他新的寫作，嘗試用一系列的寓言故事表達對時局的感懷，希望用淺顯易懂的文字，簡單明白的敘述，記錄這個時代在民進黨完全執政後的各種政治亂象及荒誕不經，並推動「人民覺醒工程」，希望人民真正覺醒，才能掙脫貪婪政客的桎梏，撥亂反正，真實享受公平正義與自由民主的幸福生活。

羅智強說，每則故事都透過動物擬人化互動來針砭一件事、一個現象或一句話，可單獨來看，也可各則串連成一篇故事。就他所知，國內、甚至國外尚無政治人物寫政治寓言，他花了二年終於寫完，透過動物擬人化的寓言方式，點破各類政客的貪婪猙獰與人民的善良可欺。只是完稿的同時，他也要向全天下的貓咪say sorry，畢竟貓咪的聰慧、可愛，拿他們和噁心政客類比，是對貓咪的嚴重羞辱。

羅智強目前擁有110萬臉書粉絲、Youtube「戰神94強」也有14萬訂閱戶。明天的新書發表會，將在「戰神94強」以網路直播方式進行，馬英九、郝龍斌將到場站台力挺。

本報為饗讀者，向羅智強取得《伊羅寓言-國王貓》前8則，內容如下：

1貓與魚

馬本來是池塘的國王，貓批評馬無法增加魚群的糧食，也沒有改善池塘的水質，是個無能的國王。魚群們相信了貓，於是趕走了馬，轉而擁戴貓當國王，成了國王貓。

國王貓並未增加魚群的糧食，或者改善池塘的水質，魚群反而因為失去馬的保護，國王貓每餐都可以毫無顧忌地吃掉二條魚。

終於有魚兒向國王貓抗議他的滿口謊言，國王貓卻好整以暇地回答：「你們當魚的，怎麼會傻到去相信一隻貓的話？」

2貓與貓的親朋

當了國王之後的貓，把牠森林老家裡的貓親戚、貓朋友們全找來池塘當官了，國王貓任命表姐當勞動長，姪子當檢察長，牠的醫師當政院長，牠的貓律師當金庫長，甚至牠的一位遠親的女兒，什麼本事也沒有，一樣任命為「水草產運銷公司總經理」。

為此，牠們成立一個叫做「魚民進步黨」的組織，簡稱「魚進黨」，號稱「為魚謀福」，但是牠們的主食，仍是魚。

3增加糧食的辦法

終於有一條魚大膽質問國王貓：「你說有辦法增加池塘水草的產量，魚群將有更充裕的糧食，現在呢？你必須具體告訴我們，你的辦法是什麼？」

國王貓和牠的貓官員們都笑了，國王貓說：「等我們吃掉池塘一半的魚，池塘的水草還怕不夠活著的魚吃嗎？」

4真心

國王貓是真心喜歡魚，每當牠吃飽了魚，總會趴在池塘邊，觀賞游來游去的魚群，對著魚兒說：「你們永遠是我心中最軟的那一塊。」

5洗腦

池塘裡仍有對國王貓死忠的魚，信奉著牠，至死不悔。

每當夜晚降臨，這些死忠魚都會聚集在池塘邊的一片荷葉下，聆聽國王貓的說教：「魚被貓吃了之後，來世會變成貓，就可以吃魚了。」

6救苦救難

這一晚，死忠魚群們又在池塘荷葉下專心聆聽「魚被貓吃掉會變成貓」的神話，忽然有一條死忠魚充滿感恩地對國王貓說：「我的王，謝謝您這麼辛苦地吃掉我們。」

國王貓舔舔嘴唇回答：「為了救苦救難，再辛苦也是值得的。」

也有比較愚笨的死忠魚問國王貓：「為什麼說這是『救苦救難』？」國王貓說：「早死早超生呀！」

7遴選

國王貓又新建置了一千個黑機關，準備再安插5000隻貓加入牠的統治團隊，國王貓的政院長在遴選貓群時非常苦惱，不知選黑貓好？還是選白貓好？

國王貓終於說話了：「別管黑貓、白貓，只要能把魚騙得團團轉的，都是好貓。」

8反問

國王貓花了二億魚幣，終於把破舊不堪的馬廄改造成華麗的貓宮，安心享受牠的榮華富貴。對於貓濫用魚脂魚膏，魚群忿忿不平，紛紛表達抗議。

國王貓又噗哧笑了，反問魚兒們：「馬廄是給貓住的嗎？況且，除了那匹笨馬，天下有哪個國王不住在皇宮裡？」

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