結束出席海峽論壇行程，新黨主席吳成典21日搭機返抵國門，他表示，希望兩岸多些交流，並重申新黨的一貫立場是「一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案」。（陳麒全攝）

結束出席海峽論壇行程，新黨主席吳成典21日搭機返抵國門，他表示，希望兩岸多些交流，並重申新黨的一貫立場是「一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案」。（陳麒全攝）

結束出席海峽論壇行程，新黨主席吳成典21日搭機返抵國門，他表示，希望兩岸多些交流，並重申新黨的一貫立場是「一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案」。（陳麒全攝）

結束出席海峽論壇行程，新黨主席吳成典21日搭機返抵國門，他表示，希望兩岸多些交流，並重申新黨的一貫立場是「一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案」。

吳成典表示，受到新冠肺炎疫情管制影響，與會者大都留在酒店裡，所以有較多時間可以相互交流，傳達想法及和平訴求，大家都展現很多善意。他覺得，大陸比較期待不要中斷海峽論壇，希望多些交流管道，對雙方增加了解有很大的幫助。

他指出，雖然赴陸返台後需居家檢疫14天，但在越困難的情況下越能表現誠意，相信雙方都不樂見兩岸劍拔弩張變成災難，此行就是希望把這份「情」帶到對岸去，兩岸不應有太多軍事或言語上的對立，參與論壇活動就是充分溝通、表達感情，客觀不帶情緒的表達台灣意志。

吳成典表示，新黨都是主張「一國兩制」，他的看法是，一國是憲法規定的，「一國並沒有一定變成是他們」，兩制是台灣的制度與大陸不一樣，新黨的立場一貫是「一個中國、九二共識、一國兩制台灣方案」。

親民黨黨務顧問黎建南表示，海峽論壇注重的是民間交流及深入融合，目前兩岸誤解大、困擾多，希望能增進了解、避免誤解，才能夠消彌困擾，至於軍機擾台是雙方立場不同，也是中國大陸與美國相互較勁示威，老百姓也很無奈，親民黨要談能處理的，不要因為政黨間的不滿意，而影響民間交流。

(中時 )