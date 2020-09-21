經濟部統計處公布8月外銷訂單統計，金額為454.9億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增13.6％，是連續6個月正成長、也是近10年最大漲幅。統計處表示，8月訂單能持續年增，主要是半導體高階製程需求持續暢旺，加上宅經濟、遠距商機持續發酵，讓外銷訂單續紅。

雖然受到疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，統計處預估，9月外銷訂單外銷訂單金額落在455至470億美元之間，約年減0.1％至年增3.2％之間。

(工商 )