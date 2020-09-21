8月外銷訂單連六紅 近10年最大漲幅 16:152020/09/21 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部統計處公布8月外銷訂單統計，金額為454.9億美元，創歷年同月新高。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布8月外銷訂單統計，金額為454.9億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增13.6％，是連續6個月正成長、也是近10年最大漲幅。統計處表示，8月訂單能持續年增，主要是半導體高階製程需求持續暢旺，加上宅經濟、遠距商機持續發酵，讓外銷訂單續紅。 雖然受到疫情影響，終端市場需求疲弱，加上國際原材物料價格仍處低檔，統計處預估，9月外銷訂單外銷訂單金額落在455至470億美元之間，約年減0.1％至年增3.2％之間。 (工商 ) #外銷訂單 #統計處 #最大漲幅 #經濟部 #統計處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》中國續買 大豆期價連六周揚 10:342020/09/21 財經 楊金龍防線遭突破 新台幣早盤勁揚2角再現28字頭 09:342020/09/21 財經 《商情》憂供給缺口擴大 醋酸現貨價再漲 15:062020/09/21 財經 晶瑞光受NB鏡頭需求帶動 可見光濾光片訂單增溫 15:412020/09/21 財經 專家傳真－美對中不斷進攻 全球半導體洗牌未停歇 04:102020/09/21 專題周報 《半導體》半導體展周三登場 台積電奮起翻揚 10:002020/09/21 財經 《基金》市場波動恐加大 4大防禦型基金需求升溫 10:512020/09/21 財經 鋼價上揚帶動 中鴻10月盤價喊漲 04:102020/09/21 證券．權證 《盤中解析》「積」情消退 12900點站不穩 11:432020/09/21 財經 經濟回升 亞高收債指數攀揚 04:102020/09/21 投資理財 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 港股跳水520點 滙豐暴跌創25年新低 - 財經 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。