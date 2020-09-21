金融情勢若寬鬆，錢潮將推升經濟成長，但第四季金融寬鬆程度可能「縮緊」。國泰台大產學團隊21日公布，因為新台幣匯率相對強勢，成為金融情勢緊縮的主要因素，台美利差影響反而已縮小，讓台灣金融情勢維持寬鬆的主因是台股仍在相對高點，但後續可能出現高檔震盪，讓金融情勢從寬鬆轉趨「穩定」。

全球主要央行近期持續重申維持寬鬆政策，支撐資本市場發展，目前各國金融情勢多接近寬鬆，即資金潮支撐股市及經濟發展，國泰台大團隊預估，在全球金融波動減緩，台灣景氣內外需都改善，通膨預期好轉，台灣央行將維持利率不變。

國泰台大團隊主持人之一徐之強表示，金融情勢指標（FCI）是經濟的領先指標，如台灣金融情勢從今年3月的谷底大幅彈升，國內經濟景氣第二、第三季也跟著往上，但目前預估10月金融情勢指標可能往下，轉為穩定，但仍在相對寬鬆的程度，還未達緊縮。

國泰台大團隊用來評估台灣金融情勢指標的元素，包括股市、利率市場及匯市，徐之強分析，今年新台幣相對美元及主要亞幣都是升值，匯率反而是造成金融緊縮的因素，台美今年利差不大，而台股7月再創歷史新高，且成交值都非常高，是台灣金融情勢寬鬆的主因，但股市未來可能在高點震溫，恐造成金融情勢從寬鬆趨向穩定。

國泰金投資長程淑芬亦表示，今年以來新台幣匯率都比較強，而台灣是在新冠肺炎疫情中，亞洲少數進口出口都比較不受影響者，國際投資人想找一個下檔風險小、又有配息且還有5G發展等議題，所以台灣資金是淨流入；同時政府鼓勵境外及台商資金匯回，也是資金淨流入。

第三是油價下跌，台灣每年要匯出資金買能源的錢，今年上半年也比較少，造成資金流入因子比較多，流出比較少，程淑芬表示，金融情指標，看新台幣匯率不只看對美元，是以名目匯率作依據，這波亞洲貨幣相較新台幣偏弱，所以匯率會趨緊。

(工商 )