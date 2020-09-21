配合共同防疫，專注循環經濟；遠東新指出，在10月13日展開的台北紡織展TITAS，將以「防疫和減碳」為主題。其中，防疫產品，將研發推出口罩纖維及防護衣等個人防護設備領域的全新材料。減碳，則著重在全新廢料再製環保短纖紗，包括世足、NBA等賽隊都會採用環保產品。

面對疫情嚴峻挑戰，遠東新將在口罩纖維及防護衣等個人防護設備領域研發推出全新材料。生產的醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維等高品質聚酯，將大量支援防霧面罩等下游應用，全力支持全球醫療衛材。

在減碳永續發展，遠東新指出，每年攔截海洋廢棄塑料逾6000公噸的「海洋回收紗」專案範圍持續擴大，今年會推出全新廢料再製環保短纖紗。

遠東新行政總經理鄭澄宇表示，2019年，遠東新在綠色產品的營收，已超過11億美元。

為實踐減碳具體承諾，遠東新指出，已在各種環境績效指標設定了目標，2030年前，將單位產量能源耗用量降低25％、空氣污染物排放量降低35％，且非回收廢物量降低30％。

至於在永續發展上，遠東新表示，已根據聯合國永續發展目標（SDGs）調整永續方針。推動企業社會責任範疇不斷擴大，目前涵蓋台灣、中國大陸、越南、日本、美國等26個營運據點。

也正因為遠東新在永續經營上的努力，東方匯理銀行21日與遠東新簽署全亞洲及台灣，第一個以連結永續指數的方式來保證及發行商業本票以取得融資的創新設計的「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」。

東方匯理銀行指出，將提供遠東新為期3年新台幣30億元的永續指數融資額度。此融資額度的利率將與遠東新世紀的永續指數績效結合，促進實現2030年環境社會與公司治理（ESG）願景。

(工商 )