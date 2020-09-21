921大地震，集集大地震造成台中東勢地區嚴重的災情，從直昇機鳥瞰下去，到處可見大樓倒塌的斷垣殘壁。（中時資料照 游智勝攝）

1999年9月21日凌晨1點47分，發生芮氏規模7.3的921大地震（集集大地震），全台狂搖102秒，造成全台2415人死亡、29人失蹤、1萬1305人受傷，5萬1711間房屋全倒，5萬3768間房屋半倒。

這場台灣自二戰後傷亡損失最大的自然災害，經過21年，，仍讓許多人回想起來就心痛。有網友就在臉書社團《靈異公社》發文，分享讓人聞之淚崩的故事。

一名高雄女網友的大嫂，正是南投人。大嫂告訴她，921大地震時，隔壁一戶鄰居，只有一名5歲大的女童活了下來，其他人全數罹難。大家問女童怎麼逃出來的，女童天真地回答：「爸爸抱我出來的」，這句話讓所有聽到的人忍不住鼻酸，因為女童的父親在921大地震發生前2年，就因車禍過世了。

另一名女網友則回憶，921大地震發生時，她在台中某私立高中就讀，當時中部縣市受創嚴重，許多學校停課很多天，重新回到學校上課時，就聽到有學生被壓死的消息。

原PO表示，當時自己的教室在3樓，下課時她喜歡站在走廊往下看，誰知，她竟然看到一樓有一雙半透明流血的腳，正在往某棟校舍移動，當下原PO以為是自己眼花，也沒有放在心上。然而隔天就傳出有一群學生，在該處校舍的電梯處看到被壓死的學長。

後來她因為上課的關係前往那棟校舍，電梯門一打開，她先是看到裡面站了滿滿都是人，可是旁邊的同學還是一窩蜂的湧進去，而原本交疊在裡面的人影，只見那雙透明流血的腳也在其中。

另一名網友則說，自己叔叔原本就比較敏感，多少可以看到另一個世界的人。921當天，當時在南投做工程的叔叔，開怪手協助開挖救災，一共挖出7具遺體。但這些在睡夢中過世的罹難者，不知道自己是因天災離世，反而認為是叔叔害死他們。

原PO說，數月後叔叔在一次工程中，「被那7位從1樓丟下到地下3樓」，可怕的是，當時地下三樓鋼筋滿佈，原PO叔叔整個人被刺穿，送到醫院急救一度停止心跳。

情況危急之時，2位披著袈裟的人突然出現，詢問在加護病房外的奶奶，願不願意讓叔叔跟著他們修，否則恐怕「很難度過這個難關」。為了愛子的命，奶奶答應對方，而奇蹟也發生，叔叔活了下來。

原來，救了叔叔的神秘人士是密宗的人、可以和神明進行溝通，也讓那7位人士了解自己是因天災離開。

(中時新聞網)