澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者伯特斯與《澳洲金融評論報》駐上海記者史密斯，本月初遭大陸國安部門約談後，緊急撤離大陸。ABC前駐北京辦公室主任卡尼（Matthew Carney）21日也撰文，指自己2年前曾發生類似經歷，遭大陸國安單位以簽證逾期為由大作文章，逼迫他離開大陸，甚至牽連他當時年僅14歲的女兒。

卡尼表示，事件發生於2018年8月底，此後他因擔心影響其他同事在大陸的採訪工作，一直未公開事件經過，直至近日伯特斯與史密斯被約談事件發生，他才決定披露北京對外國記者施壓的真相。

卡尼發布文章指出，大陸當局有時會刻意讓外國記者知道，自己的一舉一動都受到監控，例如他和團隊報導新疆維吾爾族再教育營相關新聞時，經常有20名左右的國安人員出現在旁，還會半夜上門問話。他又指，大陸當局會採取隱密方式監控，例如某夜凌晨他從睡夢中醒來，發現有人在遠端控制他的手機，查閱他的電郵信箱，似是有意讓他知道自己被監控。

儘管如此，卡尼仍繼續留在大陸報導新聞，直到2018年8月底，他的工作簽證到期前3周，打算提早辦理續簽時，被大陸外交部約見。他抵達外交部後，1名女性官員拿出一大疊他對大陸的報導，逐一念出「新疆再教育營！政治行刑！獨裁政府！」等標題，愈說愈激動，並指他侮辱了大陸人民和政府。卡尼反駁對方，稱ABC在大陸已被禁，他如何透過報導侮辱大陸？對方頓時被激怒，恐嚇他涉嫌違反大陸法律，正被調查中。

接下來2周內，卡尼又2度被約見，官員指他應為ABC對大陸的「負面」報導負責，又指調查將由更高層人員接手，但始終未表明是否同意延長他的工作簽證。就在卡尼準備帶妻子和3名子女回國時，官員突然通知他領取新簽證，因為簽證已獲延期2個月。他前往領取時，負責人故意將護照丟到地上，讓他去撿，明顯是要羞辱他。

卡尼本以為，事件已告一段落，但當他帶著家人前往移民部門給護照蓋章時，官員叫他們前往公安部。到達後，1名女性官員又說他的女兒簽證涉嫌違法，正被調查中。卡尼質疑對方的指控，又稱女兒只有14歲，即使簽證真的違法，也是父親的責任，但對方反批，在大陸14歲已是成人，當局有權將她扣留在不公開地點。

護女心切的卡尼回應，若女兒遭到關押，他一定將事件升級至澳中政府的外交層級。女性官員似乎被嚇到，他趁機要求翌日離開大陸，但對方稱他已被禁止出境。之後，卡尼與妻子、澳洲大使館及ABC的北京同僚商討後，決定與女兒一起認罪。2人翌日重回公安部，分別拍下認罪錄影片段，負責官員指，會將他們的悔過影片交給上頭審批，可能需要數周才有結果。

之後的某天，卡尼接到電話，指延期2個月的簽證已批准，他與女兒再回到公安部，在長達多頁的認罪書上簽名及按指印，步出大樓後，才真正鬆了一口氣。

(中時 )