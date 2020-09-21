台美近期官方互動密切，美國衛生與公眾服務部部長阿札爾（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）接連訪台，對此，大陸外交部今日在例行記者會中做出相關回應。

大陸外交部發言人汪文斌稱，陸方一直以來對美台官方往來都持反對立場。不過美方近來執意接連派衛生與公眾服務部長阿札爾、副國務卿柯拉克等官員訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是對陸方的政治挑釁，助長台獨分裂勢力，更破壞陸美關係和台海和平穩定。強調陸方對此堅決反對，並予以強烈譴責。

汪文斌表示，陸方對此不排除採取正當反制措施，包括針對相關政府部門或個人，並指控美方相關行徑進一步損害陸美在重大國際地區問題上的協調與合作，要求美方必須為此承擔完全責任。

事實上，大陸外交部在美國國務院次卿柯拉克訪台當天（17日）就做出相關回應，表明「堅決反對」的立場；此次更是二度表明美方舉動破壞台海和平穩定，陸方將不排除採取必要措施。

(中時 )