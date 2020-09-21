市場關注於歐洲新冠疫情的不樂觀、美國總統大選激烈，以及美國財政刺激方案的希望淡去，抵銷了南韓國內出口數據的優異表現以及境內疫情的受控制。

周一南韓KOSPI指數收跌23點或-0.95%，為2389.4點。外資在主板賣超774億韓元(約6686萬美元)。

丹麥和希臘等國家宣布新的限制措施，以抑制疫情在大城市的擴散，英國亦正在考慮祭出新的國家封鎖。

受惠於華為的急單，南韓九月首20日晶片出口大增，帶動整體出口由負轉正。

南韓大首爾地區周一恢復中學以下學校的正常上課，結束了近一個月的學校關閉。

隨著美大法官Ginsburg的過世，美國總統選舉出現不確定因素，影響了外國投資人在首爾股市的投資信心。

南韓主要大型股下跌，特別是生物製藥公司賽特瑞恩和樂金化學的領跌KOSPI指數。

製藥股下跌，三星生物製藥跌2.37%，報62.7韓元，賽特瑞恩大跌4.46%，報27.85萬韓元。

主要化學股亦下挫，樂金化學跌深5.86%，報62.7萬韓元，三星SDI跌1.55%。

韓元呈現上漲，周一在離岸交易平台漲0.20%，1158.0韓元兌一美元。

(時報資訊)