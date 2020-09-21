台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）今（21）日舉行聯盟會員大會，日月光投控（3711）旗下日月光研發中心副總洪志斌表示，集團主要參與4個工作小組，聚焦運用系統級封裝（SiP）技術發展異質整合介面、提出相關解決方案，以加速建立各式終端裝置AI運算應用。

AITA下設有關鍵技術委員會（SIG），由會員自行選擇參與各議題的技術標準研討、策略發展會議及各專屬活動等，目前旗下設有AI系統應用、異質AI晶片整合、新興運算架構AI晶片、AI系統軟體等4個SIG。其中，「異質AI晶片整合」SIG即由日月光參與主導。

AITA串連工聯院及日月光、聯發科、晶相光等半導體大廠，共通發展異質整合介面，異質整合多顆不同製程、功能的晶片。預期發展縮小模組體積40～60％、降低運算功耗25～40％、提升運算速度20～35％的解決方案，加速建立各式終端裝置AI運算應用。

洪志斌表示，日月光在AITA主要參與4個工作小組，除了加入協助研發AI智慧晶片的工作小組外，由於封裝業務運用到許多異質整合技術，系統級封裝（SiP）為當中重要的技術主軸，可往前延伸至有什麼同質或異質的晶片需要被整合，因而加入相關工作小組。

洪志斌指出，由於需要進行許多同質及異質晶片、甚至被動元件的整合，日月光需要各種不同樣態的設計環境支援，因而加入相關工作小組。同時，日月光也參與研發運算記憶體（Computing in Memory）的工作小組。

洪志斌認為，AITA今日舉行聯盟會員大會，剛好連結本周登場的2020國際半導體展（SEMICON Taiwan）。受新冠肺炎疫情影響，今年除了現場的實體展演外，亦首度推出虛擬線上方式展現，是展現台灣技術力及疫情控制力的絕佳場域。

(時報資訊)