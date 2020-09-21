陽明(2609)11,000 TEU級全貨櫃輪「共明輪」(YM Totality)即將竣工交付，並配合THE聯盟航線部署，於9月27日投入跨太平洋美西北航線PN3營運，提供遠東往返美西北運輸服務；該船為同系列14艘新船中第3艘加入營運，同系列首2艘「和明輪」、「衷明輪」已於7、8月部署於跨太平洋美西北航線PN2服務，3艘新船適時掌握近期市場整體艙位供不應求時機投船營運，可提升陽明營業表現。

近期海運市場亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺超乎預期，而為滿足客戶旺季艙位需求，陽明所屬THE聯盟除已在8、9月安排至少8航次加班船前往美西，此外為緩解亞洲端出口強勁需求所造成的櫃量不足情況，陽明亦積極自全球各地調度空櫃回亞洲，以即時滿足客戶需要。

陽明近期調漲運費，公司指出，主要依內部評估市場需求變化及在反映相關業務策略執行成本，並與往來客戶溝通後相對應採行運價調整；今年3艘配備環保、新穎新船投入船隊，有利於陽明最大化艙位利用，滿足更多客戶需求。

「共明輪」投入美西北航線PN3航線靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–西雅圖–釜山–高雄–香港。

(時報資訊)