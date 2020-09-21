近日不只藝人小鬼因「主動脈剝離」死亡，曾拍攝眾多大咖歌手MV、電影《殺手歐陽盆栽》的知名導演李豐博在昨天(20日) 心肌梗塞逝世，享年49歲、知名領隊「自由哥」也倒臥在浴室門口猝逝，3人皆因心血管疾病過世，要預防猝死發生，保護心血管是首要步驟，美國心臟病學會研究指出，「地中海飲食+間歇斷食」是護心效果最好的飲食方式。

國外健康網站《healthline》報導，《美國心臟病學會期刊》上發表的美國密西里州堪薩斯城市大學最新研究指出，「地中海飲食」與「間歇性斷食」互相集合，保護心血管的效果最佳，可以有效降低罹患心臟病、心血管疾病的風險。

研究指出，「地中海飲食」對心血管有益，因為它強調要多攝取好膽固醇，以魚類、海鮮為蛋白質的主要來源，還要吃足夠的蔬菜、堅果，全穀類，特級初榨橄欖油，攝取維生素B12，維生素D和鈣等主要營養素；同時限制壞膽固醇，如乳製品和雞蛋、肉類的攝取，「地中海飲食」能降低心髒病，糖尿病，認知能力下降，憂鬱和某些癌症的風險。美國心臟協會曾建議，每週吃1至2頓海鮮餐，取代肉類、雞蛋，可以有效減少心衰竭、中風和心源性猝死的機率。

間歇斷食指的是將每天的飲食時間控制在6到12小時內，其他時間都不吃東西，或者一周當中的某些日子攝入的卡路里非常低，迫使身體燃燒脂肪酸，降低腹部脂肪組成，研究顯示，間歇斷食能減少炎症導致的糖尿病、癌症、神經退行性疾病的風險。

營養師Arielle Leben指出，將地中海飲食與間歇斷食相結合的好處是，能專注於吃下原型食物和獨特的進餐時間，而不是持續、放縱地吃下大量添加糖，鈉和飽和脂肪的包裝休閒食品，影響健康。

但所有專家都警告，患有第一型糖尿病，骨質疏鬆症，貧血或有飲食失調史的人要先詢問醫生是否能進行間歇斷食。

(中時新聞網)