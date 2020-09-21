中信兄弟傳出好消息，今日為新人簽約截止日，終於和第一指名大物投手余謙達成共識，余謙將披上黃衫，與黃衫兄弟一同奮戰，合約總值高達750萬，寫下隊史新紀錄。

余謙於去年 U18 世界盃冠軍賽出戰美國，主投 6.2 局飆出 7 次三振，僅被敲出 3 支安打，最快球速更飆破 150 公里，拿下勝投也獲選為賽會最有價值球員，投出身價，一戰成名！中信兄弟球團也給予余謙總值 750 萬的合約肯定，合約總值及簽約金 550 萬皆為隊史新高，一軍月薪 8 萬、二軍月薪 6 萬，另有激勵獎金200 萬元！

中信兄弟今年度季中選秀已完成簽約的 7 位新秀,宋晟睿、馬鋼、林志綱、林吳晉瑋、黃韋盛、曾家鋐及劉貴元皆已至二軍訓練基地報到，待余謙體檢通過後將正式披上黃衫，完成最後一塊拼圖，完整補強猛象戰力！

今年選秀目前僅剩味全龍隊王維中尚未達成合約共識，聯盟截止時間為5點半，迫在眉睫。

(中時 )