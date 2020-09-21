知名分析師郭明錤21日在對岸出具報告，指陸資LED晶片廠廈門三安2021年將分食蘋果Mini LED訂單，出貨進度優於預期，導致晶電（2448）、隆達（3698）聯袂重挫；市調機構TrendForce表示，據該機構了解，三安光電持續送樣中，但光靠降價無法進入蘋果鏈，關鍵在於三安如何突破專利的壁壘，才是蘋果未來是否採用的關鍵。

郭明錤的報告重挫台灣LED類股，特別是晶電、隆達、惠特、榮創等Mini LED相關個股，其中晶電、隆達爆量下跌7～8％，其餘也有3～4％重挫幅度，但是同篇報告並未激勵三安光電，三安股價游走於盤下。

晶電因與大客戶簽有保密條款，無法對客戶的動作發言，但對於不是獨家供應商的市場傳言，表示應屬謠傳。

市調機構TrendForce認為，蘋果一直以來一定會找兩個供應商才能確保供貨無虞，以及取得優惠價格，因此目前包括晶電、歐司朗、首爾半導體、日亞化等專利大廠，其實都是蘋果既有的LED供應商，當然三安也持續送樣希望進入蘋果供應鏈，據了解，目前還在送樣中。

TrendForce強調，三安並非光靠降價就可以進去蘋果供應鏈，關鍵在於三安如何突破專利的壁壘，才是蘋果未來是否採用的關鍵。

法人則表示，三安光電在藍白光LED技術尚可，但是在紅光LED上三安光電與晶電有落差，晶電幾乎是紅光LED全球第一大廠，且耕耘已久，三安光電在紅光LED的技術與產能均落後晶電，加上Mini LED的晶片尺寸縮小至100～200微米，要追上晶電仍需要時間。

根據郭明錤21日出具的報告，指三安光電將從2021年開始出貨iPad、MacBook所需的Mini LED背光晶片，時間較原先預期的2022年提早，因三安光電出貨時程優於預期，且ASP顯著低於晶電，價格戰壓力與市占率流失對晶電近期股價，及2021年基本面有負面影響。

(工商 )