吳宗憲、LULU、陳漢典以《綜藝大熱門》、許效舜以《在台灣的故事》21日出席三立金鐘入圍分享會，吳宗憲提及20日去黃鴻升〈小鬼〉靈堂聽黃爸爸分享，他每月都給兒子5萬元，近日卻在床底下發現很多信封，裡面很多錢都沒用完，加起來有37萬多元，吳宗憲感傷表示：「我跟黃先生說：藝人會存錢的原因不是因為他會賺錢，而是因為沒有時間花錢。」他在分享會上也公開近日為小鬼創作的完整版〈這裡去天堂有多遠？〉，聚集8、9位藝人合唱的歌曲充滿對摯友的思念。

吳宗憲表示：「很多藝人朋友來幫忙，太多人沒唱到還跟我生氣，鬼鬼還殺到錄音室，副歌是藏頭詩，記得我們想你，最後是KID收尾，歌詞跟旋律40分鐘就寫完。」他提及分享會前，本來下意識要開往靈堂，想跟小鬼親友分享這首歌曲，但被助理提醒有分享會，他穿著《綜藝玩很大》經典紅色T恤，預告頒獎典禮當天也會是這件，「LULU跟漢典可穿黃、黑兩色《玩很大》T恤，我們有4次入圍，其實台灣最辛苦的節目就是《大熱門》，常態性錄影都到凌晨4、5點，攝影師看到《大熱門》都會抖」，後來為了大家健康，節目也調整錄音時間。

吳宗憲（右起）、Lulu、陳漢典以《綜藝大熱門》入圍綜藝節目主持人獎。（資料照片）

吳宗憲也感嘆，「小鬼的遺憾……人生總是這樣，《玩很大》連續6年都是收視冠軍，覺得比較遺憾，台灣電視現在需要的是強力鼓勵，那天自己看完《大熱門》2、3集，自己也嚇一跳，連我都用網路看，這個產業真的需要文化部幫忙，若是沒有文化面存在，很多內容都會慢慢流失」。原本《玩很大》預計近日要去澎湖錄影，但小鬼驟逝，吳宗憲坦言沒人錄得下去。至於節目是否再找新主持人，他回應：「後天本來KID、小鬼幫我過生日，找了一票開心的人一起出海，現在先停下來……那天回頭還叫錯小鬼，他已經不在了，這3天先把小鬼後事弄好。」

「我們真的需要一點時間，那個痛無以復加，連製作人小湯（湯宗霖）那麼大一隻，在錄音室看到我，臉部表情抽搐到不行，KID飛車去花蓮回老家走走療傷，停在路邊聽到這歌哭好幾下，他哽咽說：『憲哥，可不可以再幫我修一下。』」吳宗憲說到最後，本來是想發揮一貫幽默感，但LULU的淚水跟陳漢典的遺憾表情，加上他自己的勉強笑容，看著有幾分寂寞，令在場所有人都感受到他們對小鬼的不捨。

(中時 )