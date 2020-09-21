獅潭鄉公所為讓鄉親獲得實質經濟紓困，將於10月6日起發放每人2000元的振興經濟紓困金，全鄉4100多人預計發放800多萬元，讓居民「紓困有感」。

獅潭鄉公所制定「苗栗縣獅潭鄉因應新冠肺炎疫情發放振興紓困金自治條例」，並在代表會支持決議下，將以每人2000元照顧鄉親。獅潭鄉長謝春梅評估，紓困金預算約800多萬元，鄉庫2億餘元，公所每年自有財源200多萬元，得以因應紓困金發放，且不會排擠到鄉內建設經費。

謝春梅說明，中央編列預算祭出振興三倍券、農遊券、動滋券、藝FUN券、浪漫客庄遊等方案，但因為全鄉為長輩居多，不懂得使用手機與申請，且鄉內僅有1間便利超商，消費使用的店家有限，多想振興方案「看得到、吃不到」，便決定只要8月25日前設籍獅潭鄉的居民，皆可獲得2000元紓困金。

鄉公所說明，21日發放通知單，將於10月6日起至19日上午9點至下午2點下鄉到各村里，民眾於各村指定時間、地點領取，需自備本人身分證與印章，若委託家人代領則須備妥委託書及雙方身分證與印章，另外，未成年人則由法定代理人領取，未在指定時間領取的民眾，可在10月20日至11月30日到公所領取，逾期視同放棄。

(中時 )