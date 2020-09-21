台北市信義區19日晚間發生街頭潑糞事件，邱姓女子坐在影城中庭的石椅時突遭一名黑衣男子提整桶屎淋在頭上，甚至屎中還有未消化的金針菇，長髮披肩的邱女整個人瞬間化為土黃色。稍早，潑屎的柯姓男子已赴警局到案說明，被問及桶屎的來源，他則說是自己花時間收集，加上一些水與廚餘集結而成。

據了解，此事件發生於19日晚間，北市信義區影城的中庭突發生潑糞事件，手法低俗場面驚人，引起社會強烈關注。原先遭潑糞的邱姓女子表示不會對兇手提告，對於潑糞事件也保持樂觀心態，但事發20小時經過長考，她於昨(20日)下午3點前往三張犁派出所製作筆錄，也將對潑糞男提告妨害名譽。

邱女完成筆錄後首次在媒體面前回應整起事件，她表示，疑似是被另位女性誤會在夜店搶男人，爭風吃醋之下該女唆使另外一位男性潑糞報復。提及潑她糞的黑衣男子，她則說自己未曾見過，也不認識。

而今(21日)下午1點時，潑糞的柯姓男子現身三張犁派出所到案說明，他離開派出所時行徑低調，據了解，柯男供稱犯案動機是因邱女在臉書上取笑一位男性身高矮小，他認為邱女在嘲笑的人是他，一時氣不過才犯下此案。

問及「屎」的來源，柯男則表示是自己花了一段時間收集，再外加一些水、廚餘等物混合而成。警訊後，初步以公然侮辱罪將其送辦，環保局也依廢棄物清理法對柯男開罰1200至6000元不等罰鍰。

(中時新聞網)