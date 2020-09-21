彰化縣長王惠美21日上午到田中兒童公園視察施工狀況，吸引許多民眾前來觀望，而過程中有民眾抱怨，認為施工時間太長，比預定完工時間延長將近1個月，讓王惠美動怒，現場斥責陪同的承辦人員，以及處長，場面尷尬。

彰化縣田中兒童公園整體改善工程今年3月發包動工，撥用442萬元預算針對公園設施、路面、照明及植栽，原本預計8月中旬要完工，王惠美今視察發現狀況不如預期，嚴重延宕，當場斥責處長，城觀處現場則回應表示，保證10月能完工。

彰化縣長王惠美說，工期延宕確實不該，一個小工程可以拖延這麼久，還讓當地居民到現場反映；鎮民代表蕭家銘表示，改善有感沒話說，但當地居民反映，部分設施改變前後差異不大，讓人無感，設施就算了，最重要的廁所到現在還沒完工，10月真的能完成嗎？

城觀處長田飛鵬表示，縣長指示要求加速並如期如質完工，經過督促承包廠商，廠商也允諾10月會將工程完成，而目前公園內尚未完工，也請民眾不要到公園內，以免發生危險，縣府會盡力督促，期待完工後能為田中注入新的活力，提供鎮民運動休閒的安全場域。

(中時 )