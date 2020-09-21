熱錢湧入台灣，繼上周台北匯市盤中一度挑戰楊金龍防線，新台兌美元匯率今(21)日以29.160元開出，貶0.8分，隨後由貶轉升，強漲超過2角，一度觸及28.95元價位，股匯走勢不同調，午盤後新台幣貶回29元之上，終場新台兌美元匯率由升轉貶，貶值0.6分、收在29.158元、成交金額13.12億美元。

新台幣兌美元21日開盤價29.16元，盤中最高價28.935元、最低價為29.16元。

台股今日走是開低走低，蘋概三王無力，在聯發科、玉晶光以及MOSFET題材帶動下，盤中一度站上12,900點，惟買盤後續無力上攻，終場下跌80.5點、報收12,795.12點，成交量1,706.05億元，3大法人總計賣超130.35億元。

新台幣匯價早盤升勢兇猛，開盤不到5分鐘由黑翻紅，不僅繼上周五後再度突破央行總裁楊金龍上任以來的盤中最高價29.068元，盤中大升2.02角，創下7年半新高，午盤後新台幣匯價貶回29.1元之上，終場新台幣匯價貶值0.6分、收在29.158元。

(中時新聞網)